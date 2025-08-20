20 Ağustos
Bodo/Glimt-Sturm Graz
22:00
20 Ağustos
Celtic-Kairat Almaty
22:00
20 Ağustos
Basel-Kopenhag
22:00
20 Ağustos
Fenerbahçe-Benfica
22:00
20 Ağustos
Bolton Wanderers-Reading
22:00

Stockton: "NBA oyuncularının %60'ı parasını kaybediyor"

NBA tarihinin asist ve top çalma lideri John Stockton, birçok oyuncunun emeklilik sonrası iflas etmesinin sebeplerini açıkladı.

calendar 20 Ağustos 2025 12:45
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Stockton: 'NBA oyuncularının %60'ı parasını kaybediyor'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



NBA tarihinin asist ve top çalma lideri John Stockton, birçok oyuncunun emeklilik sonrası iflas etmesinin sebeplerini açıkladı.

63 yaşındaki efsane guard, "Vergilerinizi bir yıl ödemezseniz faiz ve cezalar sizi yutar. Evlilik-boşanma süreci paranın yarısını götürür. Değerini yitiren şeylere para yatırırsanız — arabalar, mücevherler — bir anda elinizde hiçbir şey kalmaz" dedi.

Stockton, ayrıca oyuncuların ailesine ve çevresine maddi destek verme baskısı nedeniyle hızla servetlerini tükettiğini belirtti. CNBC verilerine göre, NFL oyuncularının %78'i emeklilikten iki yıl sonra, NBA oyuncularının ise %60'ı beş yıl içinde mali sıkıntıya düşüyor.


Eski Knicks pivotu ve şimdinin finans danışmanı Chris Dudley, "Bir yıllık büyük kazanç, 60 yıla yetmek zorunda. Sürdürülebilir harcama ve yaşam tarzı en önemli şeydir" sözleriyle Stockton'u destekledi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
6 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.