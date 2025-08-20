NBA tarihinin asist ve top çalma lideri John Stockton, birçok oyuncunun emeklilik sonrası iflas etmesinin sebeplerini açıkladı.
63 yaşındaki efsane guard, "Vergilerinizi bir yıl ödemezseniz faiz ve cezalar sizi yutar. Evlilik-boşanma süreci paranın yarısını götürür. Değerini yitiren şeylere para yatırırsanız — arabalar, mücevherler — bir anda elinizde hiçbir şey kalmaz" dedi.
Stockton, ayrıca oyuncuların ailesine ve çevresine maddi destek verme baskısı nedeniyle hızla servetlerini tükettiğini belirtti. CNBC verilerine göre, NFL oyuncularının %78'i emeklilikten iki yıl sonra, NBA oyuncularının ise %60'ı beş yıl içinde mali sıkıntıya düşüyor.
Eski Knicks pivotu ve şimdinin finans danışmanı Chris Dudley, "Bir yıllık büyük kazanç, 60 yıla yetmek zorunda. Sürdürülebilir harcama ve yaşam tarzı en önemli şeydir" sözleriyle Stockton'u destekledi.
63 yaşındaki efsane guard, "Vergilerinizi bir yıl ödemezseniz faiz ve cezalar sizi yutar. Evlilik-boşanma süreci paranın yarısını götürür. Değerini yitiren şeylere para yatırırsanız — arabalar, mücevherler — bir anda elinizde hiçbir şey kalmaz" dedi.
Stockton, ayrıca oyuncuların ailesine ve çevresine maddi destek verme baskısı nedeniyle hızla servetlerini tükettiğini belirtti. CNBC verilerine göre, NFL oyuncularının %78'i emeklilikten iki yıl sonra, NBA oyuncularının ise %60'ı beş yıl içinde mali sıkıntıya düşüyor.
Eski Knicks pivotu ve şimdinin finans danışmanı Chris Dudley, "Bir yıllık büyük kazanç, 60 yıla yetmek zorunda. Sürdürülebilir harcama ve yaşam tarzı en önemli şeydir" sözleriyle Stockton'u destekledi.