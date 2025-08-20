NBA tarihinin asist ve top çalma lideri John Stockton, birçok oyuncunun emeklilik sonrası iflas etmesinin sebeplerini açıkladı.63 yaşındaki efsane guard,dedi.Stockton, ayrıca oyuncuların ailesine ve çevresine maddi destek verme baskısı nedeniyle hızla servetlerini tükettiğini belirtti. CNBC verilerine göre, NFL oyuncularınınemeklilikten iki yıl sonra, NBA oyuncularının isebeş yıl içinde mali sıkıntıya düşüyor.Eski Knicks pivotu ve şimdinin finans danışmanı Chris Dudley,sözleriyle Stockton'u destekledi.