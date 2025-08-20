Haber Tarihi: 20 Ağustos 2025 13:36 -
Güncelleme Tarihi:
20 Ağustos 2025 13:36
Türkiye - İspanya maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak?
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında A Milli Takımımız, İspanya ile karşı karşıya gelecek. Konya'da oynanacak olan karşılaşmayı stadyumdan izlemek isteyen vatandaşlar tarafından Türkiye - İspanya maç biletleri ne zaman satışa çıkacağı merak ediliyor. Futbolseverler TFF'den gelecek olan açıklamayı bekliyor.
2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nin başlamasına sayılı haftalar kaldı. E Grubu'nda yer alan A Milli Takımımız, elemeler kapsamında Bulgaristan, Gürcistan ve İspanya ile karşı karşıya gelecek.
A Milli Takımımızın İspanya ile oynayacağı ikinci grup karşılaşması Konya'da düzenlenecek. Ay-Yıldızlıları stadyumdan izlemek isteyen vatandaşlar tarafından Türkiye - İspanya maç biletleri ne zaman satışa çıkacağı araştırılmaya başlandı.
TÜRKİYE - İSPANYA MAÇ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu 2. maçları kapsamında 7 Eylül 2025 tarihinde oynanacak olan Türkiye - İspanya maç biletlerinin ne zaman satışa çıkacağını henüz açıklamadı.
Türkiye - İspanya maçının biletlerinin eylül ayının başında satışa çıkması bekleniyor. TFF tarafından bilet satış duyurusu yapıldığında haberimizi güncelleyeceğiz.
TÜRKİYE - İSPANYA MAÇ BİLETİ NE KADAR, FİYATI?
Türkiye - İspanya maçının bilet fiyatlarının ne kadar olacağıyla ilgili de henüz resmi bir açıklama yapılmadı. TFF'nin bilet satış duyurusuyla birlikte fiyatları da açıklaması bekleniyor.
A MİLLİ TAKIM MAÇ PROGRAMI
2026 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında A Milli Takımımızın oynayacağı karşılaşmaların tarihleri ise şöyle:
04.09.2025 | Gürcistan - Türkiye
07.09.2025 | Türkiye - İspanya
11.10.2025 | Bulgaristan Türkiye
14.10.2025 | Türkiye - Gürcistan
15.11.2025 | Türkiye - Bulgaristan
18.11.2025 | İspanya - Türkiye
