2025 YKS Tercih Yerleştirme Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
YKS üniversite tercih ve yerleştirme sonuçları 2025 için milyonlarca üniversiteli aday gelecek son dakika duyurularına odaklandı. 2025 üniversite yerleştirme sonuçları için ÖSYM sonuç açıklama sistemi de mercek altına alındı. YKS Üniversite sınavına 2025 yılında 2,5 milyondan fazla aday girdi. Hedeflediği lisans ve önlisans bölümlerinde eğitim görmek isteyen adaylar, 21-22 Haziran 2025 tarihlerinde düzenlenen TYT, AYT, YDT oturumlarına katılım sağladı. YKS sonuçları, puanları ve başarı sıralamaları da ÖSYM tarafından 19 Temmuz'da açıklandı ve ardından üniversite yerleştirmeleri için tercih listeleri 1-13 Ağustos tarihleri arasında alındı. Adaylar, eğitim görmek istedikleri 2 ve 4 yıllık bölümleri tercih etti. YKS tercih sonuçları da yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasıyla ÖSYM.GOV.TR üzerinden erişime açılacak. Diğer taraftan da YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılacak. Bu bağlamda Ağustos ayının ortaları geride kalırken gözler üniversite yerleştirme sonuçları için ÖSYM sonuç açıklama sistemi ekranına çevrildi. Peki YKS tercih sonuçları açıklandı mı 2025, ne zaman açıklanacak? Üniversite yerleştirme sonuçları tarihi belli oldu mu? İşte konu hakkında bilgiler...
ÖSYM YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite yerleştirme sonuçları için adayların heyecanlı bekleyişi başladı. Bilindiği gibi YKS 2025 oturumları 21-22 Haziran'da gerçekleştirildi ve sonuçları da 19 Temmuz'da ÖSYM tarafından değerlendirme işlemlerinin ardından ilan edildi. Sonrasında ise adaylar TYT, AYT, YDT puanları ve başarı sıralaması doğrultusunda 2 ve 4 yıllık üniversite tercihlerini tamamladı. Bu yılki sınava2 milyon 560 bin 649 aday başvurdu ve sınavın ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) 2 milyon 351 bin 641 aday katıldı. YKS tercih sonuçları, yerleştirme işlemlerin tamamlanmasının ardından ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden aday T.C kimlik numarası ve şifresi ile öğrenilecek. Peki YKS tercihleri açılandı mı? Üniversite terci/yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir? İşte ayrıntılar...
YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS 2025 tercih işlemleri ÖSYM takvimi doğrultusunda 1-13 Ağustos tarihleri arasında alındı.
Bununla birlikte YKS üniversite tercih kılavuzunda yer alan detaya göre YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılacak. Bu bağlamda YKS tercih sonuçlarının da bu tarihten önce adayların erişimine açılması bekleniyor.
ÜNİVERSİTE YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL DUYURULACAK, NEREDEN ÖĞRENİLİR?
YKS 2025 üniversite yerleştirme sonuçları, internet (https://sonuc.osym.gov.tr) ve mobil uygulaması aracılığıyla ilan edilecek.
Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmünde olacak.
2025 ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ
YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılacaktır.
Elektronik kayıtlar ise 1-3 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir.
