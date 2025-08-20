2025 YKS Tercih Yerleştirme Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

ÖSYM YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite yerleştirme sonuçları için adayların heyecanlı bekleyişi başladı. Bilindiği gibi YKS 2025 oturumları 21-22 Haziran'da gerçekleştirildi ve sonuçları da 19 Temmuz'da ÖSYM tarafından değerlendirme işlemlerinin ardından ilan edildi. Sonrasında ise adaylar TYT, AYT, YDT puanları ve başarı sıralaması doğrultusunda 2 ve 4 yıllık üniversite tercihlerini tamamladı. Bu yılki sınava2 milyon 560 bin 649 aday başvurdu ve sınavın ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) 2 milyon 351 bin 641 aday katıldı. YKS tercih sonuçları, yerleştirme işlemlerin tamamlanmasının ardından ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden aday T.C kimlik numarası ve şifresi ile öğrenilecek. Peki YKS tercihleri açılandı mı? Üniversite terci/yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir? İşte ayrıntılar...

YKS 2025 tercih işlemleri ÖSYM takvimi doğrultusunda 1-13 Ağustos tarihleri arasında alındı.

Bununla birlikte YKS üniversite tercih kılavuzunda yer alan detaya göre YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılacak. Bu bağlamda YKS tercih sonuçlarının da bu tarihten önce adayların erişimine açılması bekleniyor.

YKS 2025 üniversite yerleştirme sonuçları, internet (https://sonuc.osym.gov.tr) ve mobil uygulaması aracılığıyla ilan edilecek.

Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmünde olacak.

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılacaktır.

Elektronik kayıtlar ise 1-3 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir.