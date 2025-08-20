Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry, takımının geçtiğimiz yıl yaşadığı sıkıntıları tekrarlamak istemediğini söyledi.2024-25 sezonunda play-in hattından kurtulmak için son haftalara kadar mücadele eden Warriors, bu kez sezona güçlü girerek Batı Konferansı'nın üst sıralarında yerleşmeyi hedefliyor. NBC Sports Bay Area'ya konuşan Curry, geçen yılki zorlu maratonu hatırlatarak,dedi.Curry'nin önceliği bu sezon istikrar:37 yaşındaki yıldız guard, 17. NBA sezonuna girerken hâlâ en üst seviyede yarışmaya kararlı. Dört şampiyonluk, iki MVP ve 11 All-Star seçimi bulunan Curry, kariyerinde 24.7 sayı, 4.7 ribaund ve 6.0 asist ortalamaları yakaladı. Warriors'ın Draymond Green ve yeni yıldızı Jimmy Butler ile deneyimli bir çekirdeğe sahip olduğunu hatırlatan Curry,fadelerini kullandı.Geçen sezon Warriors, 23-7'lik seriyle Batı'da yedinciliğe yükselmiş, Houston Rockets'ı eledikten sonra Minnesota Timberwolves'a kaybetmişti.