Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry, takımının geçtiğimiz yıl yaşadığı sıkıntıları tekrarlamak istemediğini söyledi.
2024-25 sezonunda play-in hattından kurtulmak için son haftalara kadar mücadele eden Warriors, bu kez sezona güçlü girerek Batı Konferansı'nın üst sıralarında yerleşmeyi hedefliyor. NBC Sports Bay Area'ya konuşan Curry, geçen yılki zorlu maratonu hatırlatarak, "Geçen sezon kimliğimizi ve oyun stilimizi oturtmakta zorlandık. Son bölümde play-in'den çıkmak için koşar adım ilerledik. Playoff'ta güzel bir seri yakaladık ama istediğimiz noktaya varamadık" dedi.
Curry'nin önceliği bu sezon istikrar: "Batı Konferansı'nın üst sıralarında sezon boyu kendimizi konumlandırmak, son bölümde sürekli gaz pedalına basmamak ve Nisan'a sağlıklı girmek istiyoruz."
37 yaşındaki yıldız guard, 17. NBA sezonuna girerken hâlâ en üst seviyede yarışmaya kararlı. Dört şampiyonluk, iki MVP ve 11 All-Star seçimi bulunan Curry, kariyerinde 24.7 sayı, 4.7 ribaund ve 6.0 asist ortalamaları yakaladı. Warriors'ın Draymond Green ve yeni yıldızı Jimmy Butler ile deneyimli bir çekirdeğe sahip olduğunu hatırlatan Curry, "Biz liderler olarak hazır olacağız. Kadroyu en iyi şekilde kurmak yönetimin işi. 29 Eylül'de kamp başladığında tam anlamıyla hazır olacağız" ifadelerini kullandı.
Geçen sezon Warriors, 23-7'lik seriyle Batı'da yedinciliğe yükselmiş, Houston Rockets'ı eledikten sonra Minnesota Timberwolves'a kaybetmişti.
