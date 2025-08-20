Zilsiz okul uygulaması nedir?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 8 Eylül'de başlayacak 2025-2026 eğitim öğretim yılı için kapsamlı bir genelge yayımladı. Genelgeye göre, öğrencilerde sorumluluk bilincini artırmak amacıyla bazı okullarda "zilsiz okul" uygulaması hayata geçirilecek. Zil kullanılması gereken durumlarda ise sesin çevreyi rahatsız etmeyecek seviyede tutulacağı, kullanılacak zil seslerinin de Bakanlık tarafından belirleneceği belirtildi.

Yeni dönemin ilk dersinde "Orman Yangınlarına Karşı Yeşil Vatanı Korumak" teması işlenecek. Doğa sevgisini geliştirmek amacıyla fidan dikimi, orman temizliği ve çevre bilinci faaliyetlerine önem verilecek. Eğitim süreci boyunca yapılacak etkinlikler "Aile Yılı" kapsamında ailenin korunması ve güçlendirilmesine yönelik politikalarla uyumlu olacak.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, bu yıl ana sınıfı, ilkokul 1 ve 2. sınıf, ortaokul 5 ve 6. sınıf, lise hazırlık ile 9 ve 10. sınıflarda kademeli olarak uygulanmaya başlayacak. Öğretmenlerin eğitimleri mesleki çalışma döneminde tamamlanacak, gruplar en fazla 50 kişilik olacak.

Bakanlık tarafından ücretsiz dağıtılmayan yardımcı kaynakların kullanılmasına izin verilmeyecek. Öğrencilere ve velilere ek mali külfet getirecek uygulamalardan kaçınılacak. Okul kıyafetlerinin tasarım ve rengi, okul aile birlikleri tarafından belirlenecek, internet sitelerinde duyurulacak.

Kutlama, anma ve törenlerde kullanılacak müzik, video, broşür ve afiş gibi materyaller komisyon onayına tabi olacak. 12-18 Aralık'ta kutlanan "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası" kapsamında yerli üretim ve tüketimin önemi, tasarruf bilinci, milli ekonominin güçlendirilmesi gibi temalar işlenecek. Yerli sanayi ve teknoloji ürünleri tanıtılacak.

Atatürk Haftası, ara tatile denk geldiği için bir hafta önce gerçekleştirilecek; anma etkinlikleri, sergi, yarışma ve tiyatro gibi çalışmalar tüm okul ve kurumlarda yapılacak.

Okullarda iklim değişikliği ve çevre sorunlarına dikkat çekmek amacıyla sürdürülebilirlik eğitimi öne çıkarılacak. Enerji tasarrufu, atık yönetimi, su kullanımı ve yeşil alanların artırılmasına yönelik projeler yürütülecek. Başarılı okullar "Enerji Dostu Mavi Yeşil Okul" etiketiyle ödüllendirilecek.

Sınıflarda cep telefonu bulundurulmayacak, öğretmenler de derslerde telefon kullanmayacak. Mezuniyet törenleri velilere ek masraf çıkarılmayacak şekilde okullarda veya resmi alanlarda yapılacak. "Özel şube" açılmasına izin verilmeyecek; eğitimde fırsat eşitliğini zedeleyecek uygulamalara engel olunacak.

Okuma alışkanlığını geliştirmek için okul kütüphaneleri daha etkin kullanılacak, kitapların yıl sonunda teslimi "tesellüm belgesi" ile sağlanacak. Akran dayanışmasını artırmak için rehber öğretmenler, okul idaresi ve veliler koordineli çalışmalar yürütecek.

Öğrencisi azalan köy okulları açık tutulacak.

Evde veya hastanede eğitim hizmetleri, velilerin talebi ve özel eğitim kurulu kararıyla yüz yüze veya çevrim içi yapılabilecek.

Mesleki ve Teknik Eğitim için illerin şartlarına uygun planlar hazırlanacak.

Özel okulların fahiş fiyat uygulamalarına karşı denetim yapılacak.

İzinsiz eğitim veya barınma faaliyetlerine izin verilmeyecek.