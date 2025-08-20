20 Ağustos
Bodo/Glimt-Sturm Graz
22:00
20 Ağustos
Celtic-Kairat Almaty
22:00
20 Ağustos
Basel-Kopenhag
22:00
20 Ağustos
Fenerbahçe-Benfica
22:00
20 Ağustos
Bolton Wanderers-Reading
22:00

Göztepe, İstanbul'da ilk peşinde

Göztepe, Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük'ü yendiği takdirde rakibini ilk kez deplasmanda yenmiş olacak.

calendar 20 Ağustos 2025 13:45
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Göztepe, İstanbul'da ilk peşinde
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Süper Lig'in 3'üncü haftasında cuma günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Fatih Karagümrük'le karşı karşıya gelecek 4 puana sahip Göztepe rakibini yenerek bir ilki gerçekleştirmek istiyor.

Ligde ilk iki haftada Çaykur Rizespor'u deplasmanda 3-0 yenip evinde Fenerbahçe ile golsüz berabere kalarak gol yemeyen Göztepe, Fatih Karagümrük'e karşı liglerde hiç dış sahada maç kazanamadı. İstanbul'da 7 kez Fatih Karagümrük'le lig maçına çıkan Göztepe 3 beraberlik elde etti, 4 kez da sahadan yenik ayrıldı. İki takım son olarak 2021-2022 sezonunda Süper Lig'de kozlarını paylaştı.

Fatih Karagümrük, Gürsel Aksel Stadı'ndaki maçı 1-0 kazanırken, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda da müsabakayı 3-1 galip bitirdi. Fatih Karagümrük karşısında mutlak galibiyet hedefleyen sarı-kırmızılılarda Brezilyalı golcü Juan ve sol bek kaptan İsmail Köybaşı Fenerbahçe maçında gördükleri kırmızı kart nedeniyle İstanbul'da forma giyemeyecek. Teknik Direktör Stanimir Stoilov'un Juan'ın yokluğunda Emersonn'a şans vermesi bekleniyor. İlk hafta Başakşehir FK ile oynayacağı maçı ertelenen Karagümrük, geçen hafta ise deplasmanda Galatasaray'a 3-0 kaybetti.


SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
6 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.