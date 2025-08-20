20 Ağustos
Bodo/Glimt-Sturm Graz
22:00
20 Ağustos
Celtic-Kairat Almaty
22:00
20 Ağustos
Basel-Kopenhag
22:00
20 Ağustos
Fenerbahçe-Benfica
22:00
20 Ağustos
Bolton Wanderers-Reading
22:00

Galatasaray'dan Diogo Costa'ya teklif!

Galatasaray, Porto'nun kalecisi Diogo Costa'ya yıllık 8 milyon eurodan 5 yıllık sözleşme teklif etti.

calendar 20 Ağustos 2025 13:29 | Son Güncelleme Tarihi:
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Galatasaray'dan Diogo Costa'ya teklif!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Galatasaray, kaleci transferinde gözünü Porto'nun yıldızı Diogo Costa'ya çevirdi.

25 yaşındaki kalecinin gelişim potansiyelini yüksek gören Galatasaray'ın Porto'yu ikna edebilmek adına teklifini artırmaya hazır olduğu belirtilmişti.

Portekiz basınında Record'un haberine göre sarı-kırmızılılar, 25 yaşındaki file bekçisine yıllık 8 milyon Euro'dan 5 senelik sözleşme önerdi.

DIOGO COSTA'NIN SÖZLEŞMESİ VE PİYASASI

Porto ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden 25 yaşındaki kalecinin güncel piyasa değeri 40 milyon euro.

DIOGO COSTA'NIN PORTO KARNESİ

Porto formasıyla 198 resmi maça çıkan Costa, 84 kez kalesini gole kapadı. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
6 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.