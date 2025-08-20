Galatasaray'dan Diogo Costa'ya teklif!

Galatasaray, kaleci transferinde gözünü Porto'nun yıldızı Diogo Costa'ya çevirdi.



25 yaşındaki kalecinin gelişim potansiyelini yüksek gören Galatasaray'ın Porto'yu ikna edebilmek adına teklifini artırmaya hazır olduğu belirtilmişti.





Portekiz basınında Record'un haberine göre sarı-kırmızılılar, 25 yaşındaki file bekçisine yıllık 8 milyon Euro'dan 5 senelik sözleşme önerdi.



DIOGO COSTA'NIN SÖZLEŞMESİ VE PİYASASI



Porto ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden 25 yaşındaki kalecinin güncel piyasa değeri 40 milyon euro.



DIOGO COSTA'NIN PORTO KARNESİ



Porto formasıyla 198 resmi maça çıkan Costa, 84 kez kalesini gole kapadı.



