Miami Heat, kadrosuna uzun rotasyonu katmak için Terry Rozier'ın biten kontratını takas etmeye çalışıyor ancak şu ana kadar sonuç alamadı.Sports Illustrated'dan Ethan Skolnick'e göre, Miami yönetimi Rozier'ın son yılı 24-26 milyon dolar arasında değişen sözleşmesini pazara sundu fakat talip çıkmadı.dedi.31 yaşındaki guard geçen sezon 64 maçta 10.6 sayı, 3.7 ribaund ve 2.6 asist ortalamalarıyla oynadı. Heat, bu süreçte Kai Jones ve Trey Lyles gibi serbest uzunlarla da antrenman yaparak alternatif arayışını sürdürüyor.Miami şu anda lüks vergisi eşiğinin 1.7 milyon dolar, birinci apron sınırının ise 7.2 milyon dolar altında bulunuyor. Bu nedenle kadroya 15. oyuncuyu katmak için ya Aralık'a kadar beklemesi ya da Rozier üzerinden maaş boşluğu yaratması gerekiyor.