Resmi: Leon Bailey Roma'da

Beşiktaş'ın da ilgisinin bulunduğu Leon Bailey, İtalyan ekibi Roma'ya imza attı.

20 Ağustos 2025 11:47
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Resmi: Leon Bailey Roma'da




Transfer çalışmalarını sürdüren Roma, önemli bir ismi kadrosuna kattı.

İtalyan ekibi, resmi hesabından yaptığı açıklama ise Aston Villa formasını terleten Leon Bailey'in satın kiralandığını duyurdu.

Roma, 28 yaşındaki oyuncuyu kiralamak için 2 milyon euro ödeyecek.

Jamaikalı oyuncunun sözleşmesinde 22 milyon euro değerinde satın alma opsiyonu bulunduğu da edinilen bilgiler arasında. 

BEŞİKTAŞ İLE ANILMIŞTI

Leon Bailey, transfer çalışmalarını sürdüren ve ana gündemi kanat transferi olan Beşiktaş ile de anılmıştı.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon 38 maçta forma giyen kanat oyuncusu, 2 gol ve 4 asist kaydetti.

  
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
6 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
