Serbest oyuncu Skal Labissiere, Washington Wizards ile anlaşmaya vardı.28 yaşındaki uzun, geçtiğimiz sezon Sacramento Kings formasıyla dört maçta görev aldı ve aynı zamanda G League'de Stockton Kings adına oynadı.2016 Draftı'nda Phoenix Suns tarafından 28. sıradan seçilip Sacramento'ya takas edilen Labissiere, NBA'de toplam 152 maçta 7.1 sayı – 4.4 ribaund – %49.2 isabet ortalamaları yakaladı. En verimli sezonu ise 2016-17'de Kings formasıyla geldi (8.8 sayı, 4.9 ribaund).Son dönemde G League'de istikrarlı performans sergileyen Haitili uzun, Stockton Kings ile çıktığı karşılaşmalarda 15.0 sayı – 7.5 ribaund – 2.2 asist – %60 şut isabeti yakalayarak yeniden NBA radarına girdi.