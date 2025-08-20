Haber Tarihi: 20 Ağustos 2025 12:16 - Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2025 12:16

Damla Kent (DMLKT) hisse neden düşüyor, düştü?

Damla Kent projesinde halka arz edilen gayrimenkul sertifikaları (DMLKT) borsada üçüncü işlem gününde de değer kaybetti. Uzmanlar, bu araçlardan hisse senedi performansı beklenmemesi gerektiğini vurguluyor.

Ekonomim'den Şebnem Turhan'ın haberine göre, TOKİ ve Emlak Konut işbirliğiyle hayata geçirilecek Başakşehir'deki Damla Kent projesine ait gayrimenkul sertifikaları 14 Ağustos'ta borsada işlem görmeye başladı. 7,59 liradan halka arz edilen sertifikalar, üç işlem gününde de düşüş yaşadı ve 7,03 liraya kadar geriledi.

Halka arz edilen 2,82 milyar lotun yaklaşık yüzde 63'ü Halk Yatırım, Ziraat Yatırım ve Vakıf Yatırım'ın elinde bulunuyor. En büyük alıcı ise piyasa yapıcı olarak görev alan Halk Yatırım oldu.

Uzmanlara göre sertifikalarda dikkat çeken bir diğer nokta, hiçbir gayrimenkul yatırım ortaklığı veya gayrimenkul fonunun bulunmaması. Bu durum, fiyat hareketlerinin hisse senetlerine kıyasla daha yavaş olacağına işaret ediyor.

Uzmanlardan yatırımcıya uyarı
Sermaye piyasaları danışmanı Yunus Kaya, gayrimenkul sertifikalarının hisse senedi gibi değerlendirilmemesi gerektiğini söyledi. Uzmanlara göre fiyat hareketi konut piyasasına paralel ilerleyecek ve önümüzdeki dört yıl içinde sertifika fiyatlarında değişim yaşanabilecek.

Türkiye'nin gayrimenkul sertifikası ile tanışması yeni değil. İlk ihraç 1989'da yapılırken, yatırımcıların en kötü deneyimi ise 2017'deki Park Mavera III projesinde yaşandı. Damla Kent projesi bu alandaki ilk büyük ihraçlardan biri oldu.
