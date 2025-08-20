-
Sporx
-
Aktüel Haberler
-
Panathinaikos - Samsunspor maçı hangi kanalda? | Panathinaikos - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta?
Haber Tarihi: 20 Ağustos 2025 13:34 -
Güncelleme Tarihi:
20 Ağustos 2025 13:34
Panathinaikos - Samsunspor maçı hangi kanalda? | Panathinaikos - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta?
Panathinaikos - Samsunspor maçını ücretsiz HT Spor izle | Panathinaikos - Samsunspor maçını Selçuk sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex, Kralbozguncu veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. HT Spor'dan canlı izlenebilecek olan Panathinaikos - Samsunspor maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Panathinaikos - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Panathinaikos - Samsunspor maçı canlı yayın izleme detayları
UEFA Avrupa Ligi'de bu hafta Panathinaikos ve Samsunspor karşı karşıya gelecek. Mücadele HT Spor ekranlarından naklen yayınlanırken, karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler Google üzerinden "HT Spor canlı izle, HT Spor şifresiz" araması yapıyor. Panathinaikos - Samsunspor maçı ile ilgili tüm detaylar haberimizde.
PANATHINAIKOS - SAMSUNSPOR MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE
Panathinaikos - Samsunspor maçını şifresiz ve canlı izlemek için HT Spor'a erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, HT Spor'dan dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.
PANATHINAIKOS - SAMSUNSPOR MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ PANATHINAIKOS - SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?
UEFA Avrupa Ligi'de bu Panathinaikos, Samsunspor ile karşı karşıya gelecek. Panathinaikos - Samsunspor maçı HT Spor üzerinden canlı olarak şifreli yayınlanacak. PANATHINAIKOS - SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Panathinaikos - Samsunspor maçı 21 Ağustos Perşembe günü saat 21:00'da oynanacak mücadele, HT Spor kanalından canlı olarak izlenebilecek.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Daha fazla göster
SON HABERLER
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler
kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak
için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi
inceleyebilirsiniz.
Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.