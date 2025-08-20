Chicago Bulls ile Josh Giddey arasındaki kontrat görüşmeleri tıkanmış durumda.NBC Sports Chicago'dan K.C. Johnson'ın haberine göre, Bulls yaklaşık yıllık 20 milyon dolarlık uzun vadeli bir teklif sundu. Ancak 22 yaşındaki guard ve menajerleri, 30 milyon dolar seviyesinde bir kontrat talep ediyor.Taraflar arasındaki bu fark nedeniyle görüşmeler çıkmaza girerken, Bulls yönetimi sign-and-trade seçeneğine de sıcak bakmıyor. Jake Fischer'ın önceki raporlarına göre Chicago'nun ilk teklifi dört yıl, 80 milyon dolardı.Giddey'nin temsilcileri, Jalen Suggs ve Jalen Johnson'ın imzaladığı kontratları referans göstererek oyuncularının aynı seviyede olduğunu savunuyor. Chicago ise genç guardın değerine şüpheyle yaklaşıyor.Sözleşme uzatma konusunda ilerleme kaydedilemezse, Giddey'nin eleme hakkını kabul edip 2025-26 sezonunu oynadıktan sonra 2026 yazında serbest kalması da ihtimaller arasında. Buna rağmen Giddey'nin Chicago'da kalma isteği güçlü; yaz döneminde takım arkadaşlarıyla antrenmanlarda görüntülendi.