20 Ağustos
Bodo/Glimt-Sturm Graz
22:00
20 Ağustos
Celtic-Kairat Almaty
22:00
20 Ağustos
Basel-Kopenhag
22:00
20 Ağustos
Fenerbahçe-Benfica
22:00
20 Ağustos
Bolton Wanderers-Reading
22:00

NBA yöneticisi: "İkinci apron, küçük pazar takımlarını bitirecek"

NBA'de yeni toplu iş sözleşmesi kapsamında devreye giren ikinci apron kuralı, özellikle küçük pazar takımlarını köşeye sıkıştırıyor.

calendar 20 Ağustos 2025 12:42
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
NBA yöneticisi: 'İkinci apron, küçük pazar takımlarını bitirecek'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



NBA'de yeni toplu iş sözleşmesi kapsamında devreye giren ikinci apron kuralı, özellikle küçük pazar takımlarını köşeye sıkıştırıyor.

Heavy.com'a konuşan bir yönetici, "Bu kurallar, zirveyi zorlamak isteyen küçük pazar takımlarını öldürecek" ifadelerini kullandı.

Söz konusu düzenleme, maaş sınırını aşan takımlara ağır yaptırımlar getiriyor: takas kısıtlamaları, buyout oyuncularına erişim engeli ve esnek kadro hamlelerinin sınırlandırılması.


Kaynak, Milwaukee Bucks'ı örnek göstererek, 2021 şampiyonluğundan sonra yükselen maliyetlerin kadroyu parçalamaya zorladığını belirtti. Bucks, Khris Middleton'ı takas etmiş, Damian Lillard'ın kontratını waive-and-stretch yöntemiyle açarak Myles Turner ile anlaşma yapmıştı.

Büyük pazar takımları (Lakers, Warriors, Knicks) gelir kaynakları sayesinde bu yükü kaldırabilirken, Milwaukee, Indiana ve Memphis gibi takımlar için uzun vadeli lüks vergisi ödemeleri imkânsız hale geliyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
6 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.