NBA'de yeni toplu iş sözleşmesi kapsamında devreye giren ikinci apron kuralı, özellikle küçük pazar takımlarını köşeye sıkıştırıyor.Heavy.com'a konuşan bir yönetici,ifadelerini kullandı.Söz konusu düzenleme, maaş sınırını aşan takımlara ağır yaptırımlar getiriyor: takas kısıtlamaları, buyout oyuncularına erişim engeli ve esnek kadro hamlelerinin sınırlandırılması.Kaynak, Milwaukee Bucks'ı örnek göstererek, 2021 şampiyonluğundan sonra yükselen maliyetlerin kadroyu parçalamaya zorladığını belirtti. Bucks, Khris Middleton'ı takas etmiş, Damian Lillard'ın kontratını waive-and-stretch yöntemiyle açarak Myles Turner ile anlaşma yapmıştı.Büyük pazar takımları (Lakers, Warriors, Knicks) gelir kaynakları sayesinde bu yükü kaldırabilirken, Milwaukee, Indiana ve Memphis gibi takımlar için uzun vadeli lüks vergisi ödemeleri imkânsız hale geliyor.