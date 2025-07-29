Beşiktaş'tan Valencia'nın teklifine ret!

Transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Valencia, Beşiktaş'ın deneyimli orta saha oyuncusu Al-Musrati'yi gündemine aldı.
BEŞİKTAŞ'TAN TEKLİFE RET
Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgilere göre; İspanyol kulübü, Libyalı futbolcu için siyah-beyazlılara kiralama teklifinde bulundu. Ancak Beşiktaş yönetimi, bu teklifi uygun bulmayarak geri çevirdi.
BEŞİKTAŞ, BONSERVİS BEKLİYOR
Beşiktaş, 2023-24 sezonunun devre arasında Braga'dan 11 milyon Euro bedelle kadroya katılan 29 yaşındaki futbolcudan bonservis geliri elde etmeyi planlıyor.
OPSİYON KULLANILMAMIŞTI
Al Musrati, geride kalan sezonun ara transfer döneminde 8+2 milyon euroluk satın alma opsiyonuyla birlikte Monaco'ya kiralık gönderilmişti. Ancak Fransız kulübü beklentilerin altında bir performans ortaya koyan 29 yaşındaki deneyimli futbolcunun satın alma opsiyonunu kullanmamış ve Libyalı futbolcu Siyah-Beyazlılar'a geri dönmüştü.
BEŞİKTAŞ PERFORMANSI
Piyasa değeri 8 milyon euro olan ön libero, Beşiktaş'ta çıktığı 38 maçta 3 gollük performans sergiledi. Musrati'nin siyah-beyazlı ekip ile 2 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.
BEŞİKTAŞ'TAN TEKLİFE RET
Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgilere göre; İspanyol kulübü, Libyalı futbolcu için siyah-beyazlılara kiralama teklifinde bulundu. Ancak Beşiktaş yönetimi, bu teklifi uygun bulmayarak geri çevirdi.
BEŞİKTAŞ, BONSERVİS BEKLİYOR
Beşiktaş, 2023-24 sezonunun devre arasında Braga'dan 11 milyon Euro bedelle kadroya katılan 29 yaşındaki futbolcudan bonservis geliri elde etmeyi planlıyor.
OPSİYON KULLANILMAMIŞTI
Al Musrati, geride kalan sezonun ara transfer döneminde 8+2 milyon euroluk satın alma opsiyonuyla birlikte Monaco'ya kiralık gönderilmişti. Ancak Fransız kulübü beklentilerin altında bir performans ortaya koyan 29 yaşındaki deneyimli futbolcunun satın alma opsiyonunu kullanmamış ve Libyalı futbolcu Siyah-Beyazlılar'a geri dönmüştü.
BEŞİKTAŞ PERFORMANSI
Piyasa değeri 8 milyon euro olan ön libero, Beşiktaş'ta çıktığı 38 maçta 3 gollük performans sergiledi. Musrati'nin siyah-beyazlı ekip ile 2 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.