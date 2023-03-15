Beşiktaş'tan sürpriz yoklama: Serdar Aziz

Beşiktaş, Romain Saiss ve Welinton'un ayrılık ihtimaline karşın Fenerbahçe'nin tecrübeli stoperi Serdar Aziz ile ilgileniyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Beşiktaş'tan sürpriz yoklama: Serdar Aziz
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Mart 2023 09:47
Spor Toto Süper Lig'de 46 puanla lider Galatasaray'ın 14 puan gerisinde 3. sırada bulunan Beşiktaş'ta gelecek sezorun transfer çalışmaları devam ediyor...

Siyah-Beyazlılar sezon sonunda takımdan ayrılma ihtimalleri bulunan Romain Saiss ve Welinton'un yerine ezeli rakibi Fenerbahçe'de forma giyen Serdar Aziz'i gündemine aldı.

Takvim'in haberine göre, sarı-lacivertlilerin Adana Demirspor'dan kadrosuna kattığı Samet Akaydın'ın gelişiyle birlikte forma şansı bulmakta zorlanan milli stoperin takımdan ayrılacağı konuşulurken, Beşiktaş'ın 32 yaşındaki tecrübeli stoperin durumunu yakından takip ettiği öğrenildi.

FENERBAHÇE' DEN 2. İSİM

Kara Kartal'ın, Sarı-Lacivertli takım ile olan sözleşmesi 2025'te sona erecek Serdar Aziz'le ilgli temaslarını sezon sonunda sıklaştırması bekleniyor.

Siyah-Beyazlılar daha önce de Fenerbahçe'nin Sloven orta sahası Miha Zajc için girişimlerde bulunmuş ancak bir sonuca ulaşamamıştı. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Google'da şu an en çok arananlar

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery