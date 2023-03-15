Beşiktaş'tan sürpriz yoklama: Serdar Aziz

Spor Toto Süper Lig'de 46 puanla lider Galatasaray'ın 14 puan gerisinde 3. sırada bulunan Beşiktaş'ta gelecek sezorun transfer çalışmaları devam ediyor...



Siyah-Beyazlılar sezon sonunda takımdan ayrılma ihtimalleri bulunan Romain Saiss ve Welinton'un yerine ezeli rakibi Fenerbahçe'de forma giyen Serdar Aziz'i gündemine aldı.



Takvim'in haberine göre, sarı-lacivertlilerin Adana Demirspor'dan kadrosuna kattığı Samet Akaydın'ın gelişiyle birlikte forma şansı bulmakta zorlanan milli stoperin takımdan ayrılacağı konuşulurken, Beşiktaş'ın 32 yaşındaki tecrübeli stoperin durumunu yakından takip ettiği öğrenildi.



FENERBAHÇE' DEN 2. İSİM



Kara Kartal'ın, Sarı-Lacivertli takım ile olan sözleşmesi 2025'te sona erecek Serdar Aziz'le ilgli temaslarını sezon sonunda sıklaştırması bekleniyor.



Siyah-Beyazlılar daha önce de Fenerbahçe'nin Sloven orta sahası Miha Zajc için girişimlerde bulunmuş ancak bir sonuca ulaşamamıştı.



