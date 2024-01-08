Beşiktaş'tan sürpriz hamle: Sebastian Haller

Beşiktaş, ayrılması beklenen Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar'ın alternatifini buldu: Sebastian
6 AYLIĞINA KİRALIK
Hürriyet Gazetesi'nin haberine göre; 29 yaşındaki Fildişi Sahilli oyuncunun yarım sezonluğuna kiralanması konusunda Dortmund ile söz kesildi.
Siyah beyazlılar kira bedeli ödemeyecek ancak Haller'in sezon sonuna kadar Dortmund'dan alması gereken parayı verecek. Temmuz 2022'de Dortmund'a imza attıktan sonra testis kanseri olduğu ortaya çıkan Haller, 6 ay tedavi gördükten sonra sahalara dönmüştü.
BONSERVİSİNE 111 MİLYON EURO
29 yaşındaki Sebastian Haller'in bonservisi için şimdiye kadar 5 kulüp toplamda 111 milyon euro ödedi. İşte o liste;
2015 | Auxerre | Utrecht | 750 bin Euro
2017 | Utrecht | Frankfurt |7 milyon Euro
2019 | Frankfurt | West Ham | 50 milyon Euro
2021 | West Ham | Ajax | 22.5 milyon Euro
2022 | Ajax | Dortmund | 31 milyon Euro
Sebastian Haller, bu sezon Dortmund formasıyla çıktığı 14 resmi maçta 2 gol kaydetti.
6 AYLIĞINA KİRALIK
Hürriyet Gazetesi'nin haberine göre; 29 yaşındaki Fildişi Sahilli oyuncunun yarım sezonluğuna kiralanması konusunda Dortmund ile söz kesildi.
Siyah beyazlılar kira bedeli ödemeyecek ancak Haller'in sezon sonuna kadar Dortmund'dan alması gereken parayı verecek. Temmuz 2022'de Dortmund'a imza attıktan sonra testis kanseri olduğu ortaya çıkan Haller, 6 ay tedavi gördükten sonra sahalara dönmüştü.
BONSERVİSİNE 111 MİLYON EURO
29 yaşındaki Sebastian Haller'in bonservisi için şimdiye kadar 5 kulüp toplamda 111 milyon euro ödedi. İşte o liste;
2015 | Auxerre | Utrecht | 750 bin Euro
2017 | Utrecht | Frankfurt |7 milyon Euro
2019 | Frankfurt | West Ham | 50 milyon Euro
2021 | West Ham | Ajax | 22.5 milyon Euro
2022 | Ajax | Dortmund | 31 milyon Euro
Sebastian Haller, bu sezon Dortmund formasıyla çıktığı 14 resmi maçta 2 gol kaydetti.