Beşiktaş'tan sürpriz hamle: Ersin - Sörloth takası!

Beşiktaş'ın kapısını çalan menajerler, Bundesliga ekiplerinden RB Leipzg'in kaleci Ersin Destanoğlu için talepte bulunduğunu belirtirken siyah beyazlı yönetim, "Yetki belgesi getirin, öyle konuşalım" yanıtını verdi.Bu olay, forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta Alexander Sörloth için umut oldu. Teknik direktör Valerien İsmael'in çok istediği Norveçli futbolcunun bonservisini elinde bulunduran Alman ekibi eğer resmi teklifte bulunursa, takas formülü masaya yatırılacak.Siyah beyazlı ekip böyle bir durumda Ersin Destanoğlu'na karşılık Sörloth'un bonservisini isteyecek.