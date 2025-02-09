Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması: Gedson

Beşiktaş, Gedson Fernandes'in ayak bileğinden sakatlık yaşadığını açıkladı.*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Kulüpten yapılan açıklamada, "Gedson Fernandes'in ayak bileği dış yan bağ kompleksinde (Anterior Talofibular - Anterior Talokalkaneal) gerilme ve ödem tespit edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
Gedson'un sakatlığı hakkında, "Trabzonspor maçına yetiştirilmesi için çalışmalar sürdürülmektedir." denildi.
Bu sezon Beşiktaş formasıyla 33 resmi maça çıkan Gedson Fernandes, bu maçlarda 8 gol 2 asistlik performans gösterdi.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Gedson Fernandes'in ayak bileği dış yan bağ kompleksinde (Anterior Talofibular - Anterior Talokalkaneal) gerilme ve ödem tespit edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
Gedson'un sakatlığı hakkında, "Trabzonspor maçına yetiştirilmesi için çalışmalar sürdürülmektedir." denildi.
Bu sezon Beşiktaş formasıyla 33 resmi maça çıkan Gedson Fernandes, bu maçlarda 8 gol 2 asistlik performans gösterdi.