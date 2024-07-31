Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması!

Beşiktaş, Sakaryaspor maçında sakatlanan Serkan Emrecan Terzi için bir açıklama yaptı.
Siyah-beyazlılar, Emrecan Terzi'nin sol diz dış arka köşe kapsüler yapılarında gerilme ve kanama tespit edildiğini açıkladı.
Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:
"Futbol A Takımımızın Sakaryaspor'la oynadığı hazırlık maçının 9. dakikasında sol dizinde oluşan rotasyonel yaralanma nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Serkan Emrecan Terzi'nin yapılan MR görüntülemesinde sol diz dış arka köşe kapsüler yapılarında gerilme ve kanama tespit edilmiştir."
Siyah-beyazlılar, Emrecan Terzi'nin sol diz dış arka köşe kapsüler yapılarında gerilme ve kanama tespit edildiğini açıkladı.
Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:
"Futbol A Takımımızın Sakaryaspor'la oynadığı hazırlık maçının 9. dakikasında sol dizinde oluşan rotasyonel yaralanma nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Serkan Emrecan Terzi'nin yapılan MR görüntülemesinde sol diz dış arka köşe kapsüler yapılarında gerilme ve kanama tespit edilmiştir."
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