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Beşiktaş'tan sağ bek hamlesi: Taha Şahin

Beşiktaş, Çaykur Rizespor forması giyen sağ bek oyuncusu Muhammet Taha Şahin'i transfer listesine ekledi.

calendar 08 Haziran 2025 10:19 | Son Güncelleme Tarihi: 08 Haziran 2025 10:26
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'tan sağ bek hamlesi: Taha Şahin
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Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta, sağ bek için belirlenen hedef ortaya çıktı. 

Siyah-Beyazlılar'ın, Rizespor forması giyen yerli oyuncu Muhammet Taha Şahin ile ilgilendiği öğrenildi.

BEŞİKTAŞ, DURUMUNU SORDU

Kadrodaki yerli oyuncu kalitesini artırmak adına genç futbolcuyu listesine alan siyah- beyazlı yönetim, 23 yaşındaki sağ bek oyuncusunun durumunu Çaykur Rizespor'a sordu.

BEKLENTİ 3.5 MİLYON EURO

Karadeniz ekibinin, Muhammet Taha için 3.5 milyon euro bonservis talep ettiği öğrenildi.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Oyuncunun Rizespor ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Trendyol Süper Lig'de gösterdiği performansla dikkat çeken Muhammet Taha Şahin, ligde 35 karşılaşmada forma giydi ve 9 asist yaptı. 
 

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