Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta, sağ bek için belirlenen hedef ortaya çıktı.
Siyah-Beyazlılar'ın, Rizespor forması giyen yerli oyuncu Muhammet Taha Şahin ile ilgilendiği öğrenildi.
BEŞİKTAŞ, DURUMUNU SORDU
Kadrodaki yerli oyuncu kalitesini artırmak adına genç futbolcuyu listesine alan siyah- beyazlı yönetim, 23 yaşındaki sağ bek oyuncusunun durumunu Çaykur Rizespor'a sordu.
BEKLENTİ 3.5 MİLYON EURO
Karadeniz ekibinin, Muhammet Taha için 3.5 milyon euro bonservis talep ettiği öğrenildi.
SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR
Oyuncunun Rizespor ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
SEZON PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Trendyol Süper Lig'de gösterdiği performansla dikkat çeken Muhammet Taha Şahin, ligde 35 karşılaşmada forma giydi ve 9 asist yaptı.
Siyah-Beyazlılar'ın, Rizespor forması giyen yerli oyuncu Muhammet Taha Şahin ile ilgilendiği öğrenildi.
BEŞİKTAŞ, DURUMUNU SORDU
Kadrodaki yerli oyuncu kalitesini artırmak adına genç futbolcuyu listesine alan siyah- beyazlı yönetim, 23 yaşındaki sağ bek oyuncusunun durumunu Çaykur Rizespor'a sordu.
BEKLENTİ 3.5 MİLYON EURO
Karadeniz ekibinin, Muhammet Taha için 3.5 milyon euro bonservis talep ettiği öğrenildi.
SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR
Oyuncunun Rizespor ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
SEZON PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Trendyol Süper Lig'de gösterdiği performansla dikkat çeken Muhammet Taha Şahin, ligde 35 karşılaşmada forma giydi ve 9 asist yaptı.
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