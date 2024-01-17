Beşiktaş'tan Miranchuk açıklaması!

Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, Lokomotiv Moskova forması giyen Anton Miranchuk'un listelerinde olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş'tan Miranchuk açıklaması!
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17 Ocak 2024 20:35
Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, Rus basınına transfer için konuştu.

Aybaba, basında adı geçen Lokomotiv Moskova forması giyen Anton Miranchuk'un listelerinde yer alan isimlerden biri olduğunu söyledi.

Samet Aybaba, "Anton Miranchuk Beşiktaş'a transfer oluyor mu?" şeklinde gelen soruya, "Hayır bu doğru değil ancak listemizde yer alıyor" diye cevap verdi.

28 yaşındaki Miranchuk, bu sezon Lokomotiv Moskova'da 24 maça çıkarken 4 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

On numarada ve kanatlarda forma giyen Miranchuk'un Lokomotiv Moskova ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

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