Beşiktaş'tan Milan'a Okafor baskısı!

Sol bek hattına David Jurasek'i, hücum hattına ise Tammy Abraham'ı kadrosuna katmak için büyük yol kat eden Beşiktaş, şimdi de Milan forması giyen Noah Okafor için bastırıyor.





Siyah-Beyazlılar, İsviçreli futbolcu için sezon sonu satın alma opsiyonlu kiralama formülünü devreye soktu. Ancak İtalyan temsilcisi Milan, Okafor'u bonservisiyle birlikte satmak istiyor ve Beşiktaş'ın yaptığı ilk teklifi geri çevirdi.





Buna rağmen transferden vazgeçmeyen Beşiktaş yönetiminin, satın alma opsiyonlu kiralama konusunda ısrarcı olduğu ve Milan'la pazarlıklarını sürdürdüğü öğrenildi.



