Beşiktaş'tan Mert Günok kararı

Beşiktaş'ta gösterdiği performansla A Milli Takım kalesini devralan Mert Günok'un 2024 yazında bitecek sözleşmesinin yenilenmesi için görüşmeler başladı.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'tan Mert Günok kararı
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27 Mart 2023 10:46
Mert Günok
Mert Günok
Beşiktaş
Beşiktaş, kaleci Mert Günok ile sözleşme uzatıyor.

Siyah-beyazlılarda gösterdiği performansla A Milli Takım kalesini devralan deneyimli eldivenin 2024 yazında bitecek sözleşmesinin yenilenmesi için görüşmeler başladı.

Kartal, 34 yaşındaki file bekçisinin sözleşmesini 2026'da bitecek şekilde revize etmek istiyor. Yedeğe düşen Ersin'in ise yurtdışına satılması bekleniyor. 

 
 

 

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