Beşiktaş, kaleci Mert Günok ile sözleşme uzatıyor.
Siyah-beyazlılarda gösterdiği performansla A Milli Takım kalesini devralan deneyimli eldivenin 2024 yazında bitecek sözleşmesinin yenilenmesi için görüşmeler başladı.
Kartal, 34 yaşındaki file bekçisinin sözleşmesini 2026'da bitecek şekilde revize etmek istiyor. Yedeğe düşen Ersin'in ise yurtdışına satılması bekleniyor.
Siyah-beyazlılarda gösterdiği performansla A Milli Takım kalesini devralan deneyimli eldivenin 2024 yazında bitecek sözleşmesinin yenilenmesi için görüşmeler başladı.
Kartal, 34 yaşındaki file bekçisinin sözleşmesini 2026'da bitecek şekilde revize etmek istiyor. Yedeğe düşen Ersin'in ise yurtdışına satılması bekleniyor.