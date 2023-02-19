Beşiktaş'tan Masuaku için yeni girişim

Beşiktaş formasıyla 5 maça daha çıkarsa sözleşmesindeki 2.2 milyon euroluk opsiyon maddesi devreye girecek olan Arthur Masuaku için, siyah-beyazlı kulüp yeni bir girişimde bulundu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Beşiktaş'tan Masuaku için yeni girişim
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Şubat 2023 10:26
Arthur Masuaku
Arthur Masuaku
Beşiktaş
Beşiktaş'la 20 maça çıkan Arthur Masuaku, 5 kez daha formayı giyerse sözleşmesindeki 2.2 milyon euroluk opsiyon maddesi devreye girecek. Bu problemi çözmek isteyen siyah-beyazlı kulüp, oyuncunun kulübü West Ham United ile yeniden görüşmelere başladı.

WEST HAM TAVRINI YUMUŞATTI

Şu ana kadar mukaveledeki maddeyi kaldırmaya yanaşmayan İngiliz ekibi, Beşiktaş'ın ısrarlı tutumu karşısında tavrını yumuşattı. Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibi, kısa süre içerisinde konuyu netleştirmeyi hedefliyor. 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SPORX ÖNERİYOR
www.hazirol.gov.tr adresinde yayımlanmakta olan ve toplumda afet farkındalığını artırmayı amaçlayan eğitim videolarına da AFAD Acil mobil uygulamasından ulaşılabiliyor.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ