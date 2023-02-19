Beşiktaş'la 20 maça çıkan Arthur Masuaku, 5 kez daha formayı giyerse sözleşmesindeki 2.2 milyon euroluk opsiyon maddesi devreye girecek. Bu problemi çözmek isteyen siyah-beyazlı kulüp, oyuncunun kulübü West Ham United ile yeniden görüşmelere başladı.



WEST HAM TAVRINI YUMUŞATTI



Şu ana kadar mukaveledeki maddeyi kaldırmaya yanaşmayan İngiliz ekibi, Beşiktaş'ın ısrarlı tutumu karşısında tavrını yumuşattı. Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibi, kısa süre içerisinde konuyu netleştirmeyi hedefliyor.