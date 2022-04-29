Beşiktaş'tan Larin'e menajer resti

Beşiktaş ile sözleşmesi sona erecek olan ve halen yapılan teklifi düşük bulduğu için kabul etmeyen Larin'in menajerine rest çekildiği ortaya çıktı.Larin'in her seferinde "kalmak istiyorum" demesine rağmen Yunan menajerinin farklı ve can sıkıcı isteklerle gelmesi hem Başkan Çebi'nin hem de Kazancı'nın canını sıktı. Başkan Çebi son olarak Larin'e, "Eğer bizimle devam etmek istiyorsan menajeri değiştir. Kafanı karıştırmaktan başka bir şey yapmıyor" restini çekti.