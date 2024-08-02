Beşiktaş'tan iddialı Süper Kupa açıklaması

Beşiktaş Yöneticisi Kadir Kılıç, Galatasaray ile oynayacakları Süper Kupa öncesinde, "Kupa ile bitirdik, kupa ile açılış yapacağız. Galatasaray'dan daha iyiyiz" diyerek iddialı olduklarını gösterdi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'tan iddialı Süper Kupa açıklaması
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02 Ağustos 2024 10:09
Son güncelleme 02 Ağustos 2024 10:12
Beşiktaş'ın yöneticilerinden Kadir Kılıç, Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

İnançlarının tam olduğunu söyleyen Kılıç iddialı açıklamalarda bulundu.

Kılıç, "Kupa ile bitirdik, kupa ila açılış yapacağız. Biz onlardan daha iyi bir takımız ve kupayı alacak güçteyiz. Taraftarımız maça büyük ilgi ve alaka gösteriyor. Yeni hocamız ve ekibi takıma pozitif hava kattı. Kamp dönemini ve sonrası çok iyi geçirdik" dedi.

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