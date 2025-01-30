Beşiktaş'tan gurbetçi atağı!

Beşiktaş, Bayern Münih II forması giyen 20 yaşındaki genç oyuncu Emirhan Demircan'ın transferinde sona yaklaştı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş'tan gurbetçi atağı!
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30 Ocak 2025 08:46
Beşiktaş, gurbetçi atağına kalkıyor...

Siyah-Beyazlılar, 20 yaşındaki genç oyuncu Emirhan Demircan'ın transferinde sona yaklaştı.

Bayern Münih II forması giyen genç oyuncu ile görüşmeler olumlu ilerlerken transferin kısa süre içinde duyurulması bekleniyor.

ÇOK YÖNLÜ

Ana mevkisi sol kanat olan Emirhan, forvet ve sağ kanatta da görev alıyor.

BU SEZON NE YAPTI?

Emirhan Demircan bu sezon Bayern II takımıyla 15 maçta 4 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. 

 
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