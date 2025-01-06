Beşiktaş'tan golcü hamlesi!

Hücum hattına takviye yapmak isteyen Beşiktaş, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest'ın Yeni Zelandalı forveti Chris Wood'u gündemine aldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş'tan golcü hamlesi!
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06 Ocak 2025 08:13
Son güncelleme 06 Ocak 2025 09:50
Ara transferde kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ta hareketlilik yaşanıyor.

Ara transfer çalışmalarını sürdüren siyah beyazlılar, hücum hattını güçlendirmek amacıyla golcü Chris Wood'u kadrosuna katmak için önemli adımlar atıyor. 

YENİ ZELANDA'NIN PREMIER LİG'DEKİ GOLCÜ YILDIZI!

Kariyerinde Premier Lig, Championship ve Yeni Zelanda milli takımı ile birçok başarılı performans sergileyen 33 yaşındaki Wood, Premier Lig kulübü Nottingham Forest'te forma giyiyor. Güçlü fiziği, hava toplarındaki hakimiyeti ve bitiriciliğiyle tanınan Wood Premier Lig'de en fazla gol atan Yeni Zelandalı oyuncu olma unvanına sahip.

HAVA TOPLARINDA ETKİLİ 

Wood, özellikle hava toplarındaki etkinliği ve savunmalar arasındaki gücüyle Beşiktaş'a büyük katkı sağlayabilecek bir oyuncu profili çiziyor. 

NOTTINGHAM FOREST'IN TARİHİNE GEÇTİ

Wood, geçtiğimiz ay çıktığı 3 maçta attığı 4 golle Premier Lig'de ayın oyuncusu seçildi. Yeni Zelandalı Santrfor, tarihte ayın oyuncusu seçilen ilk Nottingham Forest futbolcusu oldu.

PERFORMANSI

Bu sezon Nottingham Forest formasıyla 19 maça çıkan golcü futbolcu 11 gol ve 1 asist katkısı yaptı.

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