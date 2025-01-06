Beşiktaş'tan golcü hamlesi!

Ara transferde kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş 'ta hareketlilik yaşanıyor.Ara transfer çalışmalarını sürdüren siyah beyazlılar, hücum hattını güçlendirmek amacıyla golcü Chris Wood'u kadrosuna katmak için önemli adımlar atıyor.

Kariyerinde Premier Lig, Championship ve Yeni Zelanda milli takımı ile birçok başarılı performans sergileyen 33 yaşındaki Wood, Premier Lig kulübü Nottingham Forest'te forma giyiyor. Güçlü fiziği, hava toplarındaki hakimiyeti ve bitiriciliğiyle tanınan Wood Premier Lig'de en fazla gol atan Yeni Zelandalı oyuncu olma unvanına sahip.



HAVA TOPLARINDA ETKİLİ



Wood, özellikle hava toplarındaki etkinliği ve savunmalar arasındaki gücüyle Beşiktaş'a büyük katkı sağlayabilecek bir oyuncu profili çiziyor.



NOTTINGHAM FOREST'IN TARİHİNE GEÇTİ



Wood, geçtiğimiz ay çıktığı 3 maçta attığı 4 golle Premier Lig'de ayın oyuncusu seçildi. Yeni Zelandalı Santrfor, tarihte ayın oyuncusu seçilen ilk Nottingham Forest futbolcusu oldu.



PERFORMANSI



Bu sezon Nottingham Forest formasıyla 19 maça çıkan golcü futbolcu 11 gol ve 1 asist katkısı yaptı.



