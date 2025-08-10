Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, forvet rotasyonunu geliştirmek adına Süper Lig'e tanıdık bir ismi gündemine aldı.
Beşiktaş, ligimizde kiralık olarak Trabzonspor formasını terleten Simon Banza'yı kadrosuna katmak istiyor.
SEZON BAŞINDA DA GÖRÜŞÜLMÜŞTÜ
Simon Banza'nın transferi için Beşiktaş'ın Braga ile sene başında da görüşmeleri olmuştu. Ancak o dönemde olumlu dönüş alamayan Beşiktaş, şu anda Banza için tekrardan görüşmelere başladı.
KIRAN KIRANA PAZARLIK
Beşiktaş, Portekiz ekibi ile Demokratik Kongo Cumhuriyetli oyuncunun transferi için pazarlıklarını sürdürüyor.
Piyasa değeri 14 milyon euro civarında olan Simon Banza için Braga 10 milyon euro istiyor. Serdal Adalı yönetimi ise bu rakamı aşağıya çekmek için çalışmalarını sürdürüyor.
PERFORMANSI
Banza geçtiğimiz sezonda Trabzonspor ile 39 maça çıktı ve 22 gol, 7 asistlik katkıda bulundu.
