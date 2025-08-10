10 Ağustos
Rizespor-Göztepe
0-3
10 Ağustos
Eyüpspor-Konyaspor
0-225'
10 Ağustos
Bandırmaspor-Sakaryaspor
1-1
10 Ağustos
Boluspor-Belediye Vanspor
2-3
10 Ağustos
Bodrum FK-Pendikspor
0-023'
10 Ağustos
Ahlatçı Çorum FK-Amed Sportif
0-024'
10 Ağustos
PEC Zwolle-FC Twente
1-0
10 Ağustos
Ajax-Telstar
2-0
10 Ağustos
Alkmaar-FC Groningen
4-1
10 Ağustos
FC Utrecht-Heracles
4-0
10 Ağustos
Bochum-Elversberg
2-0
10 Ağustos
Hertha Berlin-Karlsruher SC
0-0
10 Ağustos
Holstein Kiel-Arminia Bielefeld
0-2
10 Ağustos
RAAL La Louviere-Sporting Charleroi
1-0
10 Ağustos
Anderlecht-Zulte Waregem
2-3
10 Ağustos
Standard Liege-Genk
2-1
10 Ağustos
Royal Antwerp-OH Leuven
2-081'
10 Ağustos
C.Palace-Liverpool
5-4

Beşiktaş'tan flaş forvet hamlesi: Banza

Beşiktaş, geçtiğimiz sezonu Trabzonspor'da kiralık geçiren Simon Banza'yı Braga'dan bonservisi ile kadrosuna katmak istiyor.

calendar 10 Ağustos 2025 11:13
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'tan flaş forvet hamlesi: Banza
Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, forvet rotasyonunu geliştirmek adına Süper Lig'e tanıdık bir ismi gündemine aldı.

Beşiktaş, ligimizde kiralık olarak Trabzonspor formasını terleten Simon Banza'yı kadrosuna katmak istiyor.

SEZON BAŞINDA DA GÖRÜŞÜLMÜŞTÜ


Simon Banza'nın transferi için Beşiktaş'ın Braga ile sene başında da görüşmeleri olmuştu. Ancak o dönemde olumlu dönüş alamayan Beşiktaş, şu anda Banza için tekrardan görüşmelere başladı.

KIRAN KIRANA PAZARLIK

Beşiktaş, Portekiz ekibi ile Demokratik Kongo Cumhuriyetli oyuncunun transferi için pazarlıklarını sürdürüyor.

Piyasa değeri 14 milyon euro civarında olan Simon Banza için Braga 10 milyon euro istiyor. Serdal Adalı yönetimi ise bu rakamı aşağıya çekmek için çalışmalarını sürdürüyor.

PERFORMANSI

Banza geçtiğimiz sezonda Trabzonspor ile 39 maça çıktı ve 22 gol, 7 asistlik katkıda bulundu.

 
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
2 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
3 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
4 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Konyaspor 1 1 0 0 1 0 3
6 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
7 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
8 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
9 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
10 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
11 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
12 Kocaelispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Trabzonspor 0 0 0 0 0 0 0
14 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
15 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 0 1 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
