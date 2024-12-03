Beşiktaş'tan Fenerbahçe öncesi takıma moral desteği

Fenerbahçe derbisi öncesinde Beşiktaş Futbol A Takımı ve personel maaşlarının tamamı ödendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'tan Fenerbahçe öncesi takıma moral desteği
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03 Aralık 2024 19:33
Son güncelleme 03 Aralık 2024 19:37
Fenerbahçe derbisi öncesinde Beşiktaş'ta önemli bir gelişme yaşandı. 

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Siyah-Beyazlı kulüp, Futbol A Takımı ve personel maaşlarının tamamı ödedi. 

Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi yenmesi ve derbiyi kazanması, hem taraftarları hem de kulüp yönetimini mutlu edeceği düşünülüyor.

Derbi öncesi yaşanan bu olumlu gelişme, Beşiktaş'ın Fenerbahçe karşısında başarılı bir performans sergilemesi için önemli bir adım olarak görülüyor.

 BEŞİKTAŞ-FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Tüpraş Stadı'nda oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi 7 Aralık 2024 Cumartesi günü 19.00'da başlayacak. 

 
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