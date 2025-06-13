Beşiktaş'tan Federico Chiesa sürprizi!

Beşiktaş, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarında vites yükseltti.



Liverpool ile yolları ayırması beklenen Federico Chiesa, Beşiktaş'a önerildi.



Geçtiğimiz sezon Premier Lig'de beklentilerin altında kalan ve yalnızca 6 maçta forma giyen 26 yaşındaki İtalyan yıldız, gol ya da asist katkısı sağlayamadı.



GÜNCEL PİYASA DEĞERİ 14 MİLYON EURO



Güncel piyasa değeri 14 milyon Euro civarında olan Chiesa için siyah-beyazlı yönetim, gelişmeleri yakından takip ediyor.







