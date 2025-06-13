Beşiktaş'tan Federico Chiesa sürprizi!

Liverpool'da beklentilerin uzağında kalan Federico Chiesa, Beşiktaş'a önerildi; siyah-beyazlılar gelişmeleri yakından izliyor.

calendar 13 Haziran 2025 10:51
Haber: Sözcü, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'tan Federico Chiesa sürprizi!
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Beşiktaş, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarında vites yükseltti.

Liverpool ile yolları ayırması beklenen Federico Chiesa, Beşiktaş'a önerildi. 

Geçtiğimiz sezon Premier Lig'de beklentilerin altında kalan ve yalnızca 6 maçta forma giyen 26 yaşındaki İtalyan yıldız, gol ya da asist katkısı sağlayamadı.

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ 14 MİLYON EURO

Güncel piyasa değeri 14 milyon Euro civarında olan Chiesa için siyah-beyazlı yönetim, gelişmeleri yakından takip ediyor.




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