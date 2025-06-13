Beşiktaş'tan Federico Chiesa sürprizi!

Beşiktaş, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarında vites yükseltti.
Liverpool ile yolları ayırması beklenen Federico Chiesa, Beşiktaş'a önerildi.
Geçtiğimiz sezon Premier Lig'de beklentilerin altında kalan ve yalnızca 6 maçta forma giyen 26 yaşındaki İtalyan yıldız, gol ya da asist katkısı sağlayamadı.
GÜNCEL PİYASA DEĞERİ 14 MİLYON EURO
Güncel piyasa değeri 14 milyon Euro civarında olan Chiesa için siyah-beyazlı yönetim, gelişmeleri yakından takip ediyor.
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