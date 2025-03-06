Beşiktaş'tan eşleşme sonrası ilk açıklama!

Beşiktaş'ta Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Mollaoğlu, Beşiktaş'ın kupada Göztepe ile eşleşmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Beşiktaş'tan eşleşme sonrası ilk açıklama!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Mart 2025 15:10
Beşiktaş'ta Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Mollaoğlu, Beşiktaş'ın kupada Göztepe ile eşleşmesinin ardından değerlendirmeler yaptı.

Mustafa Mollaoğlu, "Bizim zaten ilk hedefimiz bu sene kupa, Türkiye Kupası'nı almak. O yolda iyi bir şekilde ilerliyoruz. İnşallah güzel maçlar olur. İyi bir kura çekimi oldu bizim için. Diğer rakiplerimiz de iyi kura çekti ama biz de iyi bir rakip çektik. Takımımız hazır. Güzel bir maç olacağına inanıyoruz." dedi.
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery