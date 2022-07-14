Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Avusturya kampında A Spor'a açıklama yaptı.



Kamp sürecini değerlendiren Kocadağ, "Birçok oyuncu kontratlar vardı, onlardan bu sene çıkma fırsatını bulabildik. Yeni gelen oyuncular, altyapıdan gelen isimler var. Hepsinin bir arada kaynaşması ve antrenman yapması bizim için önemli bir süreç" dedi.



Ersin Destanoğlu ve Rıdvan Yılmaz için açıklamaya yapan siyah-beyazlı idareci, "Ersin ve Rıdvan ile görüşmelerimiz devam ediyor. Sportif direktörümüz de kendileri ve menajeriyle görüşmeler yapıyor. Hem kendileri hem de Beşiktaş, kendisine yakışanı yapacaktır" şeklinde konuştu.



Son olarak transfer konusuna da değinen Emre Kocadağ, "Geçen sezon bitmeden zaten profesyonellerimiz transfer çalışmalarına başlamıştı. Çok şükür hemen hemen tüm transferlerde ilk sıradaki isimleri aldık. Bundan sonra da hem yerli, hem yabancı noktasında yerimiz var. Hocanın isteklerine göre takviye yapacağız." ifadelerini kullandı.









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