Beşiktaş'tan Emirhan Topçu için sıkı pazarlık

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş, Emirhan Topçu transferi için Çaykur Rizespor ile görüşmelerine devam ediyor. İşte detaylar...

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'tan Emirhan Topçu için sıkı pazarlık
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23 Temmuz 2024 08:55
Yeni sezona hazırlanan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor...

Stoper bölgesi için Gabriel Paulista'yı kadrosuna katan Beşiktaş, Çaykur Rizespor'dan Emirhan Topçu'yu da gündemine almıştı.

Siyah beyazlılar, 23 yaşındaki oyuncu için Karadeniz ekibinin kapısını çaldı.

RİZE'NİN İSTEĞİ, BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİ

Rizespor'un ilk görüşmede 6 milyon euro bonservis bedeli istediği öğrenildi. Kara Kartal'ın ise 4 milyon euro önerdiği ve temasların sürdüğü aktarıldı.

GEÇEN SEZON NE YAPTI?

Sol stoper bölgesinde oynayan Emirhan geçen sezon mavi-yeşilli takımda 32 maça çıkarken tamamına ilk 11'de başladı ve 1 gol attı, 3 asist kaydetti. Toplam 2794 dakika sahada kaldı. 

 
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