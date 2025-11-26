26 Kasım
Beşiktaş'tan Atilla Karaoğlan tepkisi!

Beşiktaş, tartışmalı penaltı pozisyonuna dair yayımlanan VAR kayıtları sonrası hakem Atilla Karaoğlan ve MHK'yi sert şekilde eleştirdi.

Beşiktaş, Samsunspor maçındaki tartışmalı penaltı pozisyonuna ilişkin yayımlanan VAR kayıtlarının ardından hakem Atilla Karaoğlan ve MHK'ye yönelik sert bir açıklama yayımladı.

İşte Beşiktaş'ın açıklaması; 
"Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Samsunspor'la oynadığı müsabakanın 36. dakikasında lehimize verilmeyen penaltıya ilişkin pozisyonun VAR kayıtları Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı ve hakem Atilla Karaoğlan'ın penaltımızı vermemek için sergilediği üstün performansı tüm Türkiye izledi.

Kamuoyuyla paylaşılan VAR kayıtlarını izlerken; kavram kargaşası yaşayan ve hatasını fark ettikten sonra düzeltmeye çalışan Karaoğlan'ın penaltımızı vermemek için yaşadığı acınası mazeret üretme paniğine Türk hakemliği adına üzülerek şahitlik ettik.

Söz konusu pozisyonda oyuncu dizini kol hizasına kaldırmış ve abartılı şekilde açtığı kolunu topa müdahale etme amacıyla yönlendirmiştir. Bu durumda topun bilerek oynanması ya da dizden sekmesi dikkate alınmaz.


Akan oyunda pozisyonu süzemeyen, sonrasında VAR monitöründe değişik açılardan tekrar tekrar izlediği net bir pozisyonda penaltı kararı vermemek için kavramları çorba yapan hakem Atilla Karaoğlan, maçın kaderine direkt olarak etki etmiştir.

Merkez Hakem Kurulu da kulübümüze karşı sergilediği negatif tutum artık sağır sultanın dahi malumu olan Karaoğlan'ı maçımıza atayarak bu skandala çanak tutmuştur.

Beşiktaş JK olarak; hakemlik yapmak için yeterli eğitime sahip olmadığına ve daha da önemlisi kötü niyetli olduğuna inandığımız Atilla Karaoğlan'ı sezonun geri kalanında dikkatle takip edeceğiz.

Beşiktaş JK"

