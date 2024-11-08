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Beşiktaş'tan açıklama: "Devletimiz gerekeni yapacaktır"

Beşiktaş Kulübü, bir gazetenin Maccabi Tel Aviv maçının İstanbul'da oynanmaması kararı üzerine yazdığı haber hakkında bir paylaşım yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'tan açıklama: 'Devletimiz gerekeni yapacaktır'
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08 Kasım 2024 17:24
Beşiktaş Kulübü, bir gazetenin Maccabi Tel Aviv maçının İstanbul'da oynanmaması kararı üzerine yazdığı haber hakkında bir paylaşım yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Beşiktaş, 121 yıllık tarihi boyunca devletin önceliklerini kendi önceliklerinin önünde tutmuş Türkiye'nin en eski ve saygın spor kulübüdür. Vatanına sadıktır, milletini baş tacı eder ve her daim devletinin yanındadır.

Beşiktaşımızı şeref ve namus üzerinden dil uzatarak kendi hırsları doğrultusunda kullanmaya çalışmak kimsenin haddi değildir!

Buna yeltenenler karşılarında büyük Beşiktaş camiasını bulacaktır.

Bu cüreti gösterenlere devletimizin gerekli cevabı vereceğine inancımız tamdır.

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