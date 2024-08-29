UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş karşılaşmasında Beşiktaş, sahasında Lugano'yu ağırladı. Tüpraş Stadyumu'ndaki maçı Beşiktaş 5-1'lik skorla kazandı.
Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 7 ve 71. dakikalarda Ciro Immobile, 65'te Gedson Fernandes, 70'te Rafa Silva ve uzatma dakikalarında Salih Uçan attı. Lugano'nun tek golü 59. dakikada Shkelqim Vladi'den geldi.
İki takım arasında İsviçre'de oynanan ilk maç 3-3 sona ermişti. Beşiktaş, bu sonucun ardından UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasına yükseldi. Lugano, yoluna Konferans Ligi'nden devam edecek.
Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki rakipleri 30 Ağustos'ta çekilecek kuranın ardından belli olacak.
BEŞİKTAŞ ÖNE GEÇTİ!
Beşiktaş, 7. dakikada öne geçti. Bu dakikada kazanılan serbest vuruşu Beşiktaş, pasla kullandı. Arthur Masuaku, serbest vuruş sonrası ceza sahası dışından şansını denedi. Masuaku'nun vuruşunu kaleci Saipi kurtardı. Dönen topta Ciro Immobile, kafayla ağları buldu.
BEŞİKTAŞ GOLE YAKLAŞTI
Beşiktaş, 13. dakikada bir kez daha gole yaklaştı. Immobile, karşı karşıya pozisyonda kaleciyi geçti ve vuruşunu yaptı. savunmada Antonios Papadopoulos topu çizgiden çıkardı.
KARŞI KARŞIYA OLMADI!
Beşiktaş, Lugano karşısında ilk yarıda oldukça etkili bir oyun ortaya koydu. Siyah-beyazlılar, Rashica ile 29. dakikada bir pozisyondan daha yararlanamadı. Kosovalı futbolcu, karşı karşıya pozisyonda kaleci Saipi'yi geçemedi.
IMMOBILE, SEMİH YİNE OLMADI!
41. dakikada Lugano'nun çıkarken kaptırdığı topta Rafa Silva, yanındaki Immobile'yi buldu. Onun vuruşu kaleciden döndü. Dönen topa Semih vurdu ama Lugano savunması topu çizgiden çıkardı.
Beşiktaş, Lugano karşısında soyunma odasına 1-0 önde gitti.
LUGANO EŞİTLİĞİ BULDU!
Lugano, karşılaşmanın 59. dakikasında Beşiktaş karşısında eşitliği buldu. Bu dakikada savunmanın arkasına sarkan ve topla buluşan Ignacio Aliseda, topu ortaya çevirdi. Shkelqim Vladi, bu topu ağlara gönderdi.
BEŞİKTAŞ YENİDEN ÖNE GEÇTİ
Beşiktaş, 66. dakikada bir kez daha öne geçti. Rafa Silva'nın şık pasıyla ceza sahasında topla buluşan Gedson Fernandes, siyah-beyazlıları bir kez daha öne geçirdi.
RAFA SILVA'DAN ŞIK GOL!
Beşiktaş, 70. dakikada farkı ikiye çıkardı. Bu dakikada hızlı gelişen atakta kaleciyle karşı karşıya kalan Rafa Silva, kalecinin üstünden yaptığı aşırtma vuruşla takımını 3-1 öne geçirdi.
IMMOBILE YENİDEN SAHNEDE
Beşiktaş, 71. dakikada farkı üçe çıkardı. Ceza sahasında topla buluşan Ciro Immobile, rakibinden sıyrıldıktan sonra topu ağlara gönderdi. Beşiktaş skoru 4-1 yaptı.
SALİH SKORU BELİRLEDİ
Beşiktaş, Salih Uçan ile uzatmalarda bir gol daha bularak maçı 5-1 kazandı.
BEŞİKTAŞ LİG AŞAMASINDA!
Beşiktaş, kalan kısa bölümde Lugano karşısında üstünlüğünü korudu ve UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasına kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
7. dakikada Beşiktaş öne geçti. Uzak mesafeden kazanılan serbest vuruşu paslaşarak kullanan siyah-beyazlılarda Masuaku'nun şutunda, kaleciden dönen meşin yuvarlağı iyi takip eden Immobile, altıpastan kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 1-0.
14. dakikada hızlı gelişen Beşiktaş hücumunda Rafa Silva'nın ara pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Immobile'nin vuruşunda, kaleciyi geçen topu kale çizgisi üzerinden Lugano savunması uzaklaştırdı.
29. dakikada savunmanın hatalı pasında ceza sahası dışında topla buluşan Rashica'nın kaleciyle karşı karşıya durumda ceza sahasına girdikten sonra yakın direğe şutunda Saipi, meşin yuvarlağı ayaklarıyla oyun alanına çeldi.
41. dakikada Beşiktaş bir kez daha gole çok yaklaştı. Rafa Silva'nın ara pasında ceza sahası içi sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Immobile'nin şutunda Saipi, topu ayaklarıyla oyun alanına çeldi. Boşta kalan top ceza sahası içi sol çaprazda Semih Kılıçsoy'un önünde kaldı. Bu oyuncunun gelişine şutunda kaleciyi geçen topu savunma bir kez daha çizgiden çıkardı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
59. dakikada kendi yarı sahasından savunma arkasına atılan topa hareketlenen Aliseda, ceza sahası içi sol çaprazda kaleci Mert ile karşı karşıya kaldı. Aliseda'nın sağdan bindiren Vladi'nin önüne bıraktığı meşin yuvarlağı Vladi ağlarla buluşturdu: 1-1.
65. dakikada Beşiktaş bir kez daha öne geçti. Semih Kılıçsoy'un pasında ceza sahası dışında Rafa Silva meşin yuvarlağı bekletmeden içeri koşu yapan Gedson Fernandes'e aktardı. Portekizli oyuncunun gelişine altıpasın solundan vuruşunda top ağlara gitti: 2-1.
70. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Hızlı gelişen atakta Rashica'nın ara pasıyla savunma arkasına sarkan Rafa Silva, kaleciyle karşı karşıya durumda aşırtma bir vuruşla topu filelerle buluşturdu: 3-1.
71. dakikada Beşiktaş bir gol daha buldu. Gedson Fernandes'in pasıyla soldan rakibinden sıyrılarak ceza sahasına giren Immobile, çapraz pozisyonda meşin yuvarlağı kalecinin altından ağlara gönderdi: 4-1.
90+2. dakikada Beşiktaş bir gol daha buldu. Sağ kanattan gelişen atakta Salih'in pasına ceza sahası içi sol çaprazdan Muçi'nin şutunda, kaleciden dönen topu Salih Uçan boş kaleye ağlara bıraktı: 5-1.
Karşılaşma, Beşiktaş'ın 5-1 üstünlüğüyle tamamlandı.
Stat: Tüpraş
Hakemler: Radu Petrescu, Radu Ghinguleac, Mircea Mihail Grigoriu (Romanya)
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Emirhan Topçu, Masuaku, Al Musrati, Gedson Fernandes (Dk. 87 Salih Uçan), Rashica (Dk. 78 Ndour), Rafa Silva (Dk. 87 Can Keleş), Semih Kılıçsoy (Dk. 66 Muçi), Immobile (Dk. 78 Mustafa Hekimoğlu)
Lugano: Saipi, Zanotti (Dk. 77 Brault), Papadopoulos, El Wafi (Dk. 46 Mai), Valenzuela, Grgic (Dk. 71 Bottani), Mahmoud (Dk. 46 Doumbia), Bislimi, Steffen, Aliseda, Vladi (Dk. 77 Cimignani)
Goller: Dk. 7 ve 71 Immobile, Dk. 65 Gedson Fernandes, Dk. 70 Rafa Silva, Dk. 90+2 Salih Uçan (Beşiktaş), Dk. 59 Vladi (Lugano)
Sarı kartlar: Dk. 5 Valenzuela, Dk. 90+2 Bislimi (Lugano), Dk. 28 Gedson Fernandes, Dk. 42 Semih Kılıçsoy, Dk. 61 Emirhan Topçu (Beşiktaş)
Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 7 ve 71. dakikalarda Ciro Immobile, 65'te Gedson Fernandes, 70'te Rafa Silva ve uzatma dakikalarında Salih Uçan attı. Lugano'nun tek golü 59. dakikada Shkelqim Vladi'den geldi.
İki takım arasında İsviçre'de oynanan ilk maç 3-3 sona ermişti. Beşiktaş, bu sonucun ardından UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasına yükseldi. Lugano, yoluna Konferans Ligi'nden devam edecek.
Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki rakipleri 30 Ağustos'ta çekilecek kuranın ardından belli olacak.
BEŞİKTAŞ ÖNE GEÇTİ!
Beşiktaş, 7. dakikada öne geçti. Bu dakikada kazanılan serbest vuruşu Beşiktaş, pasla kullandı. Arthur Masuaku, serbest vuruş sonrası ceza sahası dışından şansını denedi. Masuaku'nun vuruşunu kaleci Saipi kurtardı. Dönen topta Ciro Immobile, kafayla ağları buldu.
BEŞİKTAŞ GOLE YAKLAŞTI
Beşiktaş, 13. dakikada bir kez daha gole yaklaştı. Immobile, karşı karşıya pozisyonda kaleciyi geçti ve vuruşunu yaptı. savunmada Antonios Papadopoulos topu çizgiden çıkardı.
KARŞI KARŞIYA OLMADI!
Beşiktaş, Lugano karşısında ilk yarıda oldukça etkili bir oyun ortaya koydu. Siyah-beyazlılar, Rashica ile 29. dakikada bir pozisyondan daha yararlanamadı. Kosovalı futbolcu, karşı karşıya pozisyonda kaleci Saipi'yi geçemedi.
IMMOBILE, SEMİH YİNE OLMADI!
41. dakikada Lugano'nun çıkarken kaptırdığı topta Rafa Silva, yanındaki Immobile'yi buldu. Onun vuruşu kaleciden döndü. Dönen topa Semih vurdu ama Lugano savunması topu çizgiden çıkardı.
Beşiktaş, Lugano karşısında soyunma odasına 1-0 önde gitti.
LUGANO EŞİTLİĞİ BULDU!
Lugano, karşılaşmanın 59. dakikasında Beşiktaş karşısında eşitliği buldu. Bu dakikada savunmanın arkasına sarkan ve topla buluşan Ignacio Aliseda, topu ortaya çevirdi. Shkelqim Vladi, bu topu ağlara gönderdi.
BEŞİKTAŞ YENİDEN ÖNE GEÇTİ
Beşiktaş, 66. dakikada bir kez daha öne geçti. Rafa Silva'nın şık pasıyla ceza sahasında topla buluşan Gedson Fernandes, siyah-beyazlıları bir kez daha öne geçirdi.
RAFA SILVA'DAN ŞIK GOL!
Beşiktaş, 70. dakikada farkı ikiye çıkardı. Bu dakikada hızlı gelişen atakta kaleciyle karşı karşıya kalan Rafa Silva, kalecinin üstünden yaptığı aşırtma vuruşla takımını 3-1 öne geçirdi.
IMMOBILE YENİDEN SAHNEDE
Beşiktaş, 71. dakikada farkı üçe çıkardı. Ceza sahasında topla buluşan Ciro Immobile, rakibinden sıyrıldıktan sonra topu ağlara gönderdi. Beşiktaş skoru 4-1 yaptı.
SALİH SKORU BELİRLEDİ
Beşiktaş, Salih Uçan ile uzatmalarda bir gol daha bularak maçı 5-1 kazandı.
BEŞİKTAŞ LİG AŞAMASINDA!
Beşiktaş, kalan kısa bölümde Lugano karşısında üstünlüğünü korudu ve UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasına kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
7. dakikada Beşiktaş öne geçti. Uzak mesafeden kazanılan serbest vuruşu paslaşarak kullanan siyah-beyazlılarda Masuaku'nun şutunda, kaleciden dönen meşin yuvarlağı iyi takip eden Immobile, altıpastan kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 1-0.
14. dakikada hızlı gelişen Beşiktaş hücumunda Rafa Silva'nın ara pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Immobile'nin vuruşunda, kaleciyi geçen topu kale çizgisi üzerinden Lugano savunması uzaklaştırdı.
29. dakikada savunmanın hatalı pasında ceza sahası dışında topla buluşan Rashica'nın kaleciyle karşı karşıya durumda ceza sahasına girdikten sonra yakın direğe şutunda Saipi, meşin yuvarlağı ayaklarıyla oyun alanına çeldi.
41. dakikada Beşiktaş bir kez daha gole çok yaklaştı. Rafa Silva'nın ara pasında ceza sahası içi sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Immobile'nin şutunda Saipi, topu ayaklarıyla oyun alanına çeldi. Boşta kalan top ceza sahası içi sol çaprazda Semih Kılıçsoy'un önünde kaldı. Bu oyuncunun gelişine şutunda kaleciyi geçen topu savunma bir kez daha çizgiden çıkardı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
59. dakikada kendi yarı sahasından savunma arkasına atılan topa hareketlenen Aliseda, ceza sahası içi sol çaprazda kaleci Mert ile karşı karşıya kaldı. Aliseda'nın sağdan bindiren Vladi'nin önüne bıraktığı meşin yuvarlağı Vladi ağlarla buluşturdu: 1-1.
65. dakikada Beşiktaş bir kez daha öne geçti. Semih Kılıçsoy'un pasında ceza sahası dışında Rafa Silva meşin yuvarlağı bekletmeden içeri koşu yapan Gedson Fernandes'e aktardı. Portekizli oyuncunun gelişine altıpasın solundan vuruşunda top ağlara gitti: 2-1.
70. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Hızlı gelişen atakta Rashica'nın ara pasıyla savunma arkasına sarkan Rafa Silva, kaleciyle karşı karşıya durumda aşırtma bir vuruşla topu filelerle buluşturdu: 3-1.
71. dakikada Beşiktaş bir gol daha buldu. Gedson Fernandes'in pasıyla soldan rakibinden sıyrılarak ceza sahasına giren Immobile, çapraz pozisyonda meşin yuvarlağı kalecinin altından ağlara gönderdi: 4-1.
90+2. dakikada Beşiktaş bir gol daha buldu. Sağ kanattan gelişen atakta Salih'in pasına ceza sahası içi sol çaprazdan Muçi'nin şutunda, kaleciden dönen topu Salih Uçan boş kaleye ağlara bıraktı: 5-1.
Karşılaşma, Beşiktaş'ın 5-1 üstünlüğüyle tamamlandı.
Stat: Tüpraş
Hakemler: Radu Petrescu, Radu Ghinguleac, Mircea Mihail Grigoriu (Romanya)
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Emirhan Topçu, Masuaku, Al Musrati, Gedson Fernandes (Dk. 87 Salih Uçan), Rashica (Dk. 78 Ndour), Rafa Silva (Dk. 87 Can Keleş), Semih Kılıçsoy (Dk. 66 Muçi), Immobile (Dk. 78 Mustafa Hekimoğlu)
Lugano: Saipi, Zanotti (Dk. 77 Brault), Papadopoulos, El Wafi (Dk. 46 Mai), Valenzuela, Grgic (Dk. 71 Bottani), Mahmoud (Dk. 46 Doumbia), Bislimi, Steffen, Aliseda, Vladi (Dk. 77 Cimignani)
Goller: Dk. 7 ve 71 Immobile, Dk. 65 Gedson Fernandes, Dk. 70 Rafa Silva, Dk. 90+2 Salih Uçan (Beşiktaş), Dk. 59 Vladi (Lugano)
Sarı kartlar: Dk. 5 Valenzuela, Dk. 90+2 Bislimi (Lugano), Dk. 28 Gedson Fernandes, Dk. 42 Semih Kılıçsoy, Dk. 61 Emirhan Topçu (Beşiktaş)
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