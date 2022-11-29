Beşiktaş, Dünya Kupası için verilen arada Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi.



Siyah-beyazlılar, Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi 4-0'lık skorla kazandı.



Karşılaşmada Beşiktaş'ta galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Nathan Redmond, 46. dakikada penaltıdan Cenk Tosun, 48. dakikada Kerem Atakan Kesgin ve 51. dakikada Dele Alli attı.



Beşiktaş, bir sonraki hazırlık maçında 2 Aralık Cuma günü bir başka Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük ile yine Vodafone Park'ta karşılaşacak.



Siyah-beyazlılar, 5 Aralık'tan itibaren ise hazırlıklarına Antalya kampında devam edecek.





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