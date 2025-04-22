Beşiktaş'tan 20 milyon euro tasarruf!

Beşiktaş yönetimi, bu yaz transfer döneminde özellikle yabancı oyuncularıyla yollarını ayırmayı planlıyor.



Listenin başında Ciro Immobile yer alıyor. Joao Mario, Felix Uduokhai, Bahtiyar Zaynutdinov, Paulista ve Chamberlain ise listedeki diğer isimler arasında. Onur ve Tayyip Talha da takımda ayrılması muhtemel yerli futbolcular olarak dikkat çekiyor.



Siyah-beyazlılar, bu oyuncuların tamamı ile yollarını ayırırsa maaş bütçesinde 20 milyon Euro'luk bir artış sağlanacak. Ancak, Immobile ve Chamberlain'in toplam maaşları 10 milyon Euro'yu buluyor. Bu iki oyuncunun yüksek maaşları nedeniyle, ayrılışlarıyla ilgili sorun çıkabileceği endişesi bulunuyor.



