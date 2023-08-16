Beşiktaş bir süredir devam eden görüşmelerin ardından Bakhtiyor Zaynutdinov transferi için Rusya kulübü CSKA Moskova'yla anlaşmıştı.
İSTANBUL'A GETİRİYORLAR
25 yaşındaki Kazakistanlı futbolcu için yapılan temaslarda 4.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında başarılı oyuncuyu kadrosuna katan Beşiktaş Yönetimi, evrak işlerini bu hafta içerisinde tamamlayıp ardından Zaynutdinov'u İstanbul'a getirmeyi planlıyor.
1,83'lük çok yönlü orta saha oyuncusunun, Pendikspor'la oynanacak lig karşılaşmasının kadrosunda yer alması bekleniyor.
5 MAÇA ÇIKTI
CSKA Moskova formasıyla bu sezon 5 resmi maça çıkan Bakhtiyor Zaynutdinov bu karşılaşmalarda 1 gol, 1 asistlik katkı sağladı.
İSTANBUL'A GETİRİYORLAR
25 yaşındaki Kazakistanlı futbolcu için yapılan temaslarda 4.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında başarılı oyuncuyu kadrosuna katan Beşiktaş Yönetimi, evrak işlerini bu hafta içerisinde tamamlayıp ardından Zaynutdinov'u İstanbul'a getirmeyi planlıyor.
1,83'lük çok yönlü orta saha oyuncusunun, Pendikspor'la oynanacak lig karşılaşmasının kadrosunda yer alması bekleniyor.
5 MAÇA ÇIKTI
CSKA Moskova formasıyla bu sezon 5 resmi maça çıkan Bakhtiyor Zaynutdinov bu karşılaşmalarda 1 gol, 1 asistlik katkı sağladı.