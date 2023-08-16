Beşiktaş'ta Zaynutdinov için geri sayım

Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş uzun zamandır transfer listesinde bulunan Bakhtiyor Zaynutdinov'un kısa bir süre içerisinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Instagram
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Beşiktaş'ta Zaynutdinov için geri sayım
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16 Ağustos 2023 08:36
Beşiktaş bir süredir devam eden görüşmelerin ardından Bakhtiyor Zaynutdinov transferi için Rusya kulübü CSKA Moskova'yla anlaşmıştı.

İSTANBUL'A GETİRİYORLAR

25 yaşındaki Kazakistanlı futbolcu için yapılan temaslarda 4.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında başarılı oyuncuyu kadrosuna katan Beşiktaş Yönetimi, evrak işlerini bu hafta içerisinde tamamlayıp ardından Zaynutdinov'u İstanbul'a getirmeyi planlıyor.

1,83'lük çok yönlü orta saha oyuncusunun, Pendikspor'la oynanacak lig karşılaşmasının kadrosunda yer alması bekleniyor.

5 MAÇA ÇIKTI

CSKA Moskova formasıyla bu sezon 5 resmi maça çıkan Bakhtiyor Zaynutdinov bu karşılaşmalarda 1 gol, 1 asistlik katkı sağladı. 

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