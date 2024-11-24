Beşiktaş'ta yönetime tepki: İstifa

Beşiktaş'ın Göztepe'ye karşı 2-0 öne geçip 3-2 geri düşmesinin ardından tribünler tepki gösterdi.
Siyah beyazlı taraftarlar, mücadelenin 86. dakikada 'Yönetim istifa' tezahüratları yaptı.
MASUAKU ISLIKLANDI
Beşiktaşlı taraftarlar üçüncü golün ardından Arthur Masuaku'ya da tepki gösterdi.
Fofana'nın kaydettiği golde rakibini engelleyemen siyah-beyazlı oyuncunun topla her buluşmasında Beşiktaşlı taraftarlar Masuaku'yu ıslıkladı.
Maçın sona ermesinin ardından Beşiktaşlı oyuncular taraftarlarından özür dilemek için tribünlere giderken, Masuaku doğrudan soyunma odasına gitti.
Siyah beyazlı taraftarlar, mücadelenin 86. dakikada 'Yönetim istifa' tezahüratları yaptı.
MASUAKU ISLIKLANDI
Beşiktaşlı taraftarlar üçüncü golün ardından Arthur Masuaku'ya da tepki gösterdi.
Fofana'nın kaydettiği golde rakibini engelleyemen siyah-beyazlı oyuncunun topla her buluşmasında Beşiktaşlı taraftarlar Masuaku'yu ıslıkladı.
Maçın sona ermesinin ardından Beşiktaşlı oyuncular taraftarlarından özür dilemek için tribünlere giderken, Masuaku doğrudan soyunma odasına gitti.