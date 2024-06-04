Beşiktaş'ta yıldız golcü için dev pazarlık

Beşiktaş kadrosuna katmak istediği Sebastian Haller için Borussia Dortmund ile pazarlık halinde.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş'ta yıldız golcü için dev pazarlık
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04 Haziran 2024 08:50
Forvet konusunda çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Fildişi Sahilili milli futbolcu Sebastian Haller'den vazgeçmiyor.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Bild'in haberine göre Beşiktaş forvet oyuncusuyla yakından ilgileniyor. Dortmund onu yaklaşık 10 milyon euro karşılığında bırakmak istediğini iletti. Beşiktaş bu rakamı vermek istemiyor

Görüşmeler devam ediyor. Ancak Türk tarafının teklif ettiği rakamlar Dortmund'un istediği rakam arasında büyük fark var kıran kırana pazarlık devam ediyor ifadeleri kullanıldı.

18 MAÇA ÇIKTI

Borussia Dortmund formasıyla 18 maça çıkan Sebastian Haller bu karşılaşmalarda 3 gol 1 asistlik skor katkısı sağladı. 

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