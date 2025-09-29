Beşiktaş'ta yeni transferler kaynaştı!

Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde renklerine kattığı El Bilal Toure ile Taylan Bulut'un arasından su sızmıyor.
"KARDEŞİM"
Bundesliga 2 temsilcisi Schalke 04'ten transfer edilen ve Türk statüsüne geçen Taylan Bulut, sosyal medya hesabından Malili golcü ile birlikte fotoğrafını paylaşıp "Kardeşim" ifadelerini kullandı.
"KARDEŞİM"
Bundesliga 2 temsilcisi Schalke 04'ten transfer edilen ve Türk statüsüne geçen Taylan Bulut, sosyal medya hesabından Malili golcü ile birlikte fotoğrafını paylaşıp "Kardeşim" ifadelerini kullandı.