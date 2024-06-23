Beşiktaş'ta yeni rota Anthony Martial

Yeni sezonun golcü çalışmalarını sürdüren Beşiktaş gözünü Anthony Martial'e çevirdi.

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Beşiktaş'ta yeni rota Anthony Martial
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23 Haziran 2024 13:23
Giovanni van Bronckhorst yönetiminde yeni sezonun transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş yeni hedefini belirledi.

SERBEST KALDI

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Manchester United ile sözleşmesi biten Fransız yıldız Anthony Martial'i listesine aldı.

Suudi Arabistan, Fransa ve Meksika ekiplerinin istediği 28 yaşındaki santrfor için Kartal'ın teklif hazırlığında olduğu belirlendi.



İlk etapta Avrupa'da kalmak isteyen Martial'in teklifleri değerlendirme aşamasında olduğu ifade edildi.

317 MAÇA ÇIKTI

Manchester United formasıyla 317 resmi maça çıkan Anthony Martial bu karşılaşmalarda 90 gollük skor katkısı sağladı.

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