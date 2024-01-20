Beşiktaş'ta yeni Portekiz çetesi: Renato Sanches & William Carvalho

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'ta Renato Sanches ve William Carvalho transferleri gerçekleşirse, Gedson Fernandes ile birlikte orta saha, yeni hocanın vatandaşlarından oluşacak. Portekizli ağırlıklı dönem daha önce 2011'de, Carvalhal, Quaresma, Almeida, Manuel Fernandes ve Simao ile başlamıştı.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş'ta yeni Portekiz çetesi: Renato Sanches & William Carvalho
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20 Ocak 2024 13:26
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, rotayı Renato Sanches ve William Carvalho'ya çevirince akıllara unutulmaz yıldızlar geldi...

Amir Hadziahmetovic'in sakatlığı nedeniyle sezonu kapatmasıyla birlikte Beşiktaş'ın orta saha transferindeki parolası değişti.

6 numara pozisyonuna bir oyuncu almayı planlayan siyah-beyazlılar, Bosnalı oyuncunun kaybedilmesiyle birlikte iki takviye yapma kararı aldı.

Bunlardan ilki Renato Sanches. Roma'nın kiralık kontratını feshetmesi halinde PSG ile görüşecek Başkan Hasan Arat, ikili ilişkilerinin de yardımıyla bu oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralayacak.

2014'TE NOKTALANDI

Real Betis'ten ayrılması gündemde olan William Carvalho'nun ise bonservisiyle transfer edilmesi planlanıyor. Yöneticiler, İspanyol kulübü ile görüşüp bu transfere son şeklini verecek.

Bu iki transfer gerçekleşirse siyah-beyazlı orta saha, yeni hoca Fernando Santos'un Portekizli vatandaşlarından oluşacak.

Beşiktaş'ta daha önce Quaresma, Almeida, Manuel Fernandes ve Simao, Teknik Direktör Carvalhal ile birlikte görev almış bu gruba 'Portekiz çetesi' denilmişti. 

 
 

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