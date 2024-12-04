Beşiktaş'ta Uduokhai için yoğun mesai

Olağanüstü seçim kararı alan Beşiktaş'ta gözler artık Fenerbahçe ile oynanacak kritik derbiye çevrildi.
Süper Lig'de son dönemde istediği sonuçları alamayan ve 14. haftada Hatayspor ile berabere kalan siyah-beyazlılar, derbiden galibiyetle ayrılarak bir nebze olsun taraftarlarını mutlu etmek istiyor.
Beşiktaş'ta kritik derbi öncesi savunma hattında eksikler bulunuyor. Sakatlığı nedeniyle ameliyat olan Gabriel Paulista, Fenerbahçe'ye karşı derbide sahada olmayacak.
BEŞİKTAŞ'TA YOĞUN MESAİ
Siyah-beyazlılar, sakatlığı bulunan Felix Uduokhai'yi ise Fenerbahçe derbisine yetiştirmek için yoğun bir mesai harcıyor.
Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, Uduokhai'nin derbiye yetişme ihtimali olduğunu açıklamıştı.
Beşiktaş'ta Uduokhai, derbiye yetişmezde savunmanın ortasında Hatayspor maçında olduğu gibi Tayyip Talha Sanuç ve Emirhan Topçu forma giyecek.
Süper Lig'de son dönemde istediği sonuçları alamayan ve 14. haftada Hatayspor ile berabere kalan siyah-beyazlılar, derbiden galibiyetle ayrılarak bir nebze olsun taraftarlarını mutlu etmek istiyor.
Beşiktaş'ta kritik derbi öncesi savunma hattında eksikler bulunuyor. Sakatlığı nedeniyle ameliyat olan Gabriel Paulista, Fenerbahçe'ye karşı derbide sahada olmayacak.
BEŞİKTAŞ'TA YOĞUN MESAİ
Siyah-beyazlılar, sakatlığı bulunan Felix Uduokhai'yi ise Fenerbahçe derbisine yetiştirmek için yoğun bir mesai harcıyor.
Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, Uduokhai'nin derbiye yetişme ihtimali olduğunu açıklamıştı.
Beşiktaş'ta Uduokhai, derbiye yetişmezde savunmanın ortasında Hatayspor maçında olduğu gibi Tayyip Talha Sanuç ve Emirhan Topçu forma giyecek.