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Beşiktaş'ta üç ismin ayrılığı kesinleşti!

Beşiktaş, yabancı oyuncu fazlalığını çözmek için 3 isimle kesin olarak yolların ayrılacağını belirledi.

calendar 31 Mayıs 2025 12:49
Haber: Sabah, Fotoğraf: bjk.com.tr
Beşiktaş'ta üç ismin ayrılığı kesinleşti!
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Yeni sezon öncesi kadro yapılanması çalışmalarına başlayan Beşiktaş'ya yabancı oyuncu sayısının fazlalığı sıkıntı yaratıyor.

Siyah beyazlı takımda Al Khoolod ile opsiyonu otomatik devreye giren Jackson Muleka ve sözleşmesi sona eren Arthur Masuaku dışında 15 kontratlı yabancı futbolcu bulunuyor. Bu durum transferde hareket kabiliyetini azaltsa da yönetim sorunu aşmak için yoğun bir çalışma içinde.

ADALI VE SOLSKJAER TOPLANTI YAPTI



Başkan Serdal Adalı ve teknik direktör Solskjaer, hafta içerisinde tesislerde bir toplantı yaptı. İkili zirvede gelecek sezonun kadro planlaması ile gidecek ve gelecek oyunculara dair fikir alışverişinde bulunuldu.

3 İSİM KESİNLEŞTİ

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Siyah beyazlıların 12+2 yabancı kuralına uygun transfer yapabilmesi için elinden 5-6 futbolcuyu çıkarması gerekiyor. Alex Oxlade Chamberlain, Jean Onana ve Al-Musrati'nin kesin olarak gönderileceği belirtildi.

Ayrıca Elan Ricardo'nun da bir kulübe kiralanması ve genç oyuncu kriterine uygun farklı bir ismin kadroya katılması gündemde. Paulista için Corinthians'ın isteği sürerken Muçi'ye Avrupa'dan bazı kulüplerin ilgisi olduğu kaydedildi. Bu iki oyuncunun yanı sıra Joao Mario'ya gelecek tekliflerin değerlendirmeye alınacağı öğrenildi. Gedson'un satışı konusunda ise futbolcunun %50 hakkına sahip Benfica ile anlaşmanın yolları aranıyor.

Durumu karmaşık olan bir diğer futbolcu Immobile. siyah beyazlıların göndermeyi amaçladığı İtalyan yıldız, her fırsatta İstanbul'da kalacağının mesajını verdi. Yönetimin, ayrılık için İmmobile'ye 6 milyon Euro'luk yıllık ücretinin yarısından fazlasını ödemesi gerekebilir. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
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