Beşiktaş'ta transferin raporu!

Beşiktaş'ın kadro operasyonu büyük ölçüde tamamlandı. Transfer döneminde şu ana dek 8 yeni isim alan siyah-beyazlıların vedalaştığı oyuncu sayısı 20'nin üzerine çıktı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta transferin raporu!
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05 Eylül 2024 10:06
Geçen sezon tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşayan Beşiktaş'ta, yaz transferi hareketli geçti.

Gelenler kadar gidenlerin de konuşulduğu bu süreçte yönetim, özellikle yabancıları göndermek için çok uğraş verdi. Alex Oxlade-Chamberlain ve Daniel Amartey dışında şu ana kadar istediği kadro operasyonunu gerçekleştiren siyah-beyazlılar, büyük ölçüde transferi kapattı. Alınan oyunculardan Ciro Immobile, Felix Uduokhai, Emirhan Topçu ve Can Keleş için bonservis yüküne girdi.

BİR TEK MULEKA PARA KAZANDIRDI

En yüksek ücret, zorunlu satın alma ile kiralık olarak kadroya dahil edilen Uduokhai için ödenecek. 26 yaşındaki stoperde madde devreye girdiğinde 4.5 milyon Euro bonservis ödemesi olacak. Augsburg'a şarta bağlı 2 milyon Euro da ödenebilecek.

Gidenlerden gelir elde edilen tek isim Jackson Muleka oldu. Al Kholood'a transfer olan 24 yaşındaki forvet için 1 milyon Euro kiralama ücreti alındı. Takımı kümede kalırsa 1.5 milyon Euro da bonservis gelecek.

Beşiktaş'ın bonservis gideri 15.6 milyon Euro olurken, gelir ise 1 milyon Euro'da kaldı. Bu arada Aboubakar'ın sözleşme fesih için anlaşma sağlandı. Kamerunlu forvet, Hatayspor ile transfer görüşmesi yapıyor.

GELENLER

-Ciro Immobile - 2 milyon Euro
-Rafa Silva - Bedelsiz-
-Gabriel Paulista - Bedelsiz
-Emirhan Topçu - 3.4 milyon Euro
-Cher Ndour - Bedelsiz kiralık
-Felix Uduokhai - Kiralık + zorunlu satın alma (4.5 milyon Euro)
-Joao Mario - 3 milyon Euro
-Can Keleş - 2 milyon 750 bin Euro

GİDENLER

-Aboubakar - Sözleşme fesih
-Muleka - Kiralık 1 milyon Euro
-Valentin Rosier - Sözleşme fesih
-Javi Montero - Sözleşme fesih
-Ante Rebic - Sözleşme fesih
-Omar Colley - Bedelsiz/Şarta bağlı bonservis
-Amir Hadziahmetovic - Kiralık
-Kerem Atakan Kesgin - Kiralık
-Tayfur Bingöl - Kiralık
-Emrecan Uzunhan - Kiralık
-Ajdin Hasic – Bedelsiz - Sonraki satıştan %20 pay
-Emrecan Bulut - Kiralık
-Rachid Ghezzal - Sözleşme sonu
-Cenk Tosun - Sözleşme sonu
-Umut Meraş - Sözleşme sonu
-Gökhan İnler - Kariyer sonu
-Demir Ege Tıknaz - Kiralık
-Utku Yuvakuran - Sözleşme sonu
-Ahmet Gülay - Bedelsiz
-Bilal Ceylan - Bedelsiz
-Aytuğ Batur Kömeç - Kiralık
-Joe Worrall - Kiralama sonu

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