Beşiktaş'ta transfer turu başladı!

Daha kasım ayında liderin 10 puan gerisinde kalan Beşiktaş, ara transfer için çalışmalara hız verdi.
Siyah-beyazlıların transferde yönetim danışmanı olan Brad Friedel, takımın ihtiyaç duyduğu kanat ve bek mevkileri için Avrupa turuna çıktı.
BÜTÇEYE UYGUN İSİMLER
Belçika, Fransa, Almanya ve Hollanda da takıma ve bütçeye uygun isimler taranmaya başladı.
Beşiktaş kulübünün gözlemcileri, listelerindeki isimler için 27 Ekim'de Belçika'da Union Saint Gilloise ile Cercle Brugge arasındaki maçı da takip etti.
KARTAL 4 GÜN İZNE ÇIKTI
Başakşehir beraberliği sonrası 1 gün izin yapan Beşiktaş, salı günü Göztepe maçı hazırlıklarına başlamıştı. Pazartesi ailevi sebeplerle izin alarak ülkesine giden teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, 3 gün boyunca idmanlarda yer almadı. Takımı antrenör Jean- Paul van Gastel çalıştırdı. Dün takıma 4 gün izin verildi. Siyah-beyazlılar, 19 Kasım Salı günü Göztepe hazırlıklarına yeniden başlayacak.
Siyah-beyazlıların transferde yönetim danışmanı olan Brad Friedel, takımın ihtiyaç duyduğu kanat ve bek mevkileri için Avrupa turuna çıktı.
BÜTÇEYE UYGUN İSİMLER
Belçika, Fransa, Almanya ve Hollanda da takıma ve bütçeye uygun isimler taranmaya başladı.
Beşiktaş kulübünün gözlemcileri, listelerindeki isimler için 27 Ekim'de Belçika'da Union Saint Gilloise ile Cercle Brugge arasındaki maçı da takip etti.
KARTAL 4 GÜN İZNE ÇIKTI
Başakşehir beraberliği sonrası 1 gün izin yapan Beşiktaş, salı günü Göztepe maçı hazırlıklarına başlamıştı. Pazartesi ailevi sebeplerle izin alarak ülkesine giden teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, 3 gün boyunca idmanlarda yer almadı. Takımı antrenör Jean- Paul van Gastel çalıştırdı. Dün takıma 4 gün izin verildi. Siyah-beyazlılar, 19 Kasım Salı günü Göztepe hazırlıklarına yeniden başlayacak.